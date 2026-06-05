Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρία μέλη συμμορίας που διέπραττε απάτες

Η Αστυνομία εξιχνίασε υπόθεση οργανωμένης απάτης και διακεκριμένης κλοπής στο Αγρίνιο, με λεία που ξεπερνά τις 75.000 ευρώ, στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών μελών συμμορίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική και ενδελεχή έρευνα υπόθεση απάτης και διακεκριμένης κλοπής, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών μελών συμμορίας, η οποία δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων, δύο ημεδαπών ανδρών και μίας ημεδαπής γυναίκας, καθώς και των άγνωστων συνεργών τους (τηλεφωνητών), σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, απάτη και διακεκριμένη κλοπή.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, στις 21-05-2026, το μεσημέρι στο Αγρίνιο, άγνωστος δράστης κάλεσε τηλεφωνικά μια γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε με ψευδή προσχήματα ότι έπρεπε να καταγραφούν οι κωδικοί των χαρτονομισμάτων της για λογαριασμό της Εφορίας.

Η παθούσα, έχοντας πειστεί, πέταξε από το μπαλκόνι της οικίας της μια τσάντα, η οποία περιείχε χρήματα και διάφορα χρυσά κοσμήματα, που η αξία τους ξεπερνά το ποσό των 75.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού και την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι τρεις ταυτοποιημένοι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τον ρόλο των «εισπρακτόρων» της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, επιβαίνοντας σε φορτηγό αυτοκίνητο (τύπου van), μετέβησαν στο σημείο, όπου η κατηγορούμενη αποβιβάστηκε, παρέλαβε την τσάντα με τα χρήματα και τα τιμαλφή και στη συνέχεια διέφυγαν όλοι μαζί.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα (05-06-2026) το πρωί κατ' οίκον έρευνες σε περιοχές του Αγρινίου, όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου η εμπλεκόμενη γυναίκα και ο ένας κατηγορούμενος άνδρας (οδηγός του οχήματος).

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το φορτηγό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της πράξης, καθώς και ένα ακόμη επιβατηγό αυτοκίνητο, ως μέσα που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

Η προανάκριση και οι έρευνες συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.