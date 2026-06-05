Στη θέση 38 των μεγαλύτερων εργοδοτών της χώρας η εταιρεία WEST

"Για μια ακόμη φορά, η εταιρεία WEST, με Πρόεδρο τον επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» κ. Αντώνη Ποταμίτη περιλαμβάνεται στις κορυφαίες εταιρείες της χώρας, καθώς αναδείχθηκε στην 38η θέση της λίστας «Leading Employers in Greece 2026», σημειώνοντας εξαιρετική άνοδο" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

"Η WEST, με υπηρεσίες sales, marketing, last mile & postal καθώς και εταιρειών παραγωγής και μεταποίησης, αναγνωρίζεται για την σταθερή αναπτυξιακή πορεία της, την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι συνεργάτες και οι πελάτες της, αλλά κυρίως για την διαρκή επένδυση στους ανθρώπους της.

Με εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η WEST συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στις αξίες της εμπιστοσύνης, της ταχύτητας, της υπευθυνότητας και του σεβασμού προς τον άνθρωπο.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η WEST έχει παρουσία στην Ελληνική αγορά προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των Πωλήσεων, του Merchandising, των Προωθητικών Ενεργειών, του Experiential Marketing, και των τεχνολογικών εφαρμογών που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και του postal – last mile μέσω ΑΙ platform.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική επιλογή της WEST να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ουσιαστική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο κ. Αντώνης Ποταμίτης δήλωσε:

«Η πραγματική αξία μιας εταιρείας βρίσκεται στους ανθρώπους που αποτελούν τον θεμελιώδη λίθο της ανάπτυξής της. Η φετινή διάκριση για την εταιρεία μας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας ICAP, ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της WEST, οι οποίοι καθημερινά αποδεικνύουν τι σημαίνει οικογένεια WEST με επαγγελματισμό, αφοσίωση και ομαδικότητα. Η άνοδος αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να εξελίσσονται και να πετυχαίνουν»"