ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Ξεκάθαρα με τον Δήμαρχο Καλαβρύτων- Όλοι στο Διακοπτό στις 14 Ιουνίου»

Την πλήρη στήριξή του στον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο και στους κατοίκους της περιοχής που διεκδικούν την επαναλειτουργία του Οδοντωτού στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα εξέφρασε ο Συντονιστής της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Νίκος Μοίραλης, καταγγέλλοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και του υφυπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη για την παρατεταμένη απαξίωση της γραμμής.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: Οι ξεκάθαρες ευθύνες της κυβέρνησης, του υπουργείου μεταφορών και του κυρίου Κυρανάκη μετακυλίονται εντέχνως στον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο όσον αφορά την απαξίωση του Οδοντωτού στην γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα.

Τα Καλάβρυτα, το Διακοπτό, η Αιγιάλεια μετράνε τις οικονομικές πληγές από το σταμάτημα της γραμμής του οδοντωτού εδώ και τόσο καιρό. Οι φορείς, οι κάτοικοι είναι στο πλευρό των δημάρχων και παλεύουν από κοινού για να ανοίξει επιτέλους η γραμμή που θα δώσει και πάλι ζωή στην ευρύτερη περιοχή.

Το κάλεσμα του κυρίου Κυρανάκη προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων για να σταματήσουν οι διαδηλώσεις είναι τουλάχιστον προκλητικό προς τους κατοίκους και τους φορείς που θέλουν να δουν το συντομότερο δυνατό να μπαίνει ο Οδοντωτός στις ράγες.

Έχουμε δημοκρατία ή όχι κύριε Κυρανάκη;;;;!!!!

Έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν οι φορείς ή θα πρέπει να πάρουν την άδεια σας;;;!!!!!

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς επιβραβεύει την συμπεριφορά αυτή και την διαχείριση του υφυπουργού μεταφορών και τον αναβαθμίζει στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Ξεκάθαρα με τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο!

Θα είμαστε όλοι παρόντες στη νέα κινητοποίηση την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Διακοπτό"