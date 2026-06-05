Πάτρα: Ημερίδα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και ΟΕΒΕΣΝΑ για το μέλλον της μικρής επιχειρηματικότητας

Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΣΝΑ, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο: Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες», την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΟΕΒΕΣΝΑ στην Πάτρα.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης και του έντονου ανταγωνισμού, καθώς και οι προοπτικές για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση στην Αχαΐα. Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ Δημήτρης Νικολακόπουλος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο: Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες»

την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΟΕΒΕΣΝΑ (Αράτου 21, 1ος όροφος), στην Πάτρα.

Σε μια εποχή όπου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες πιέσεις, η ημερίδα επιχειρεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για το μέλλον της πραγματικής οικονομίας, της εργασίας και της τοπικής ανάπτυξης.

Μπορεί σήμερα η μικρή επιχείρηση να ανταγωνιστεί τις πολυεθνικές πλατφόρμες και τις αλυσίδες παγκόσμιας κλίμακας;

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή μετάβαση θα αποτελέσουν εργαλείο ενδυνάμωσης ή παράγοντα περαιτέρω αποκλεισμού για τις μικρές επιχειρήσεις;

Πώς μπορεί η Αχαΐα να συγκρατήσει τους νέους ανθρώπους, να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας και να δώσει προοπτική στην τοπική επιχειρηματικότητα;

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα στηρίζεται στην καινοτομία, τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, και ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων, της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το ζήτημα μέσα από διαφορετικές θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές οπτικές".