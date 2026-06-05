Το σκηνικό αλλάζει στην Καλλιθέα: Ο 55χρονος κυνήγησε τους δύο Αιγυπτίους στον δρόμο- Δεν είχαν εισβάλει στο σπίτι του

Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένοικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.

Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.

Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.