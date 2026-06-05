Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο της ιστορικού-φιλολόγου Γιώτας Καΐκα "Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα"

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία στο πλαίσιο της προαγωγής του Πολιτισμού και της γνωριμίας με ιστορικές αναφορές στην πόλη της Πάτρας παρουσιάζει μαζί με τις εκδόσεις GOTSIS την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 8μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας (πλ. Γεωργίου Α’ 25) το νέο βιβλίο της ιστορικού-φιλολόγου Γιώτας Καΐκα-Μαντανίκα ‘‘Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα’’. Μετά την κρίση ακόμη ζει και λικνίζεται….

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μιχαήλ Σακελλαρίου, Ομότιμος Καθηγητής στο Ε.Μ.Π. Γεώργιος Καρέλας, Οικονομολόγος, Νικόλαος Βογιατζής, Φιλόλογος. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Ηλιόπουλος. Θα ακολουθήσει παρέμβαση από τη συγγραφέα ενώ την παρουσίαση του βιβλίου θα κλείσει με μελωδικά ακούσματα η χορωδία της Κοινο_Τοπίας υπό τη διεύθυνση της Λίνας Γερονίκου. Στο πιάνο θα συνοδεύσει ο Δημήτρης Στεφανόπουλος.

Η συγγραφέας Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα με το νέο της βιβλίο ‘‘Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα’’ των εκδόσεων Γκότση περιγράφει τη μετεξέλιξη της κοινωνίας της Πάτρας μεταξύ των ετών 1900 και 1940, ως συνέπεια της σταφιδικής κρίσης του 1893, η οποία έπληξε την περιοχή της Αχαΐας. Η Πάτρα μετά την οικονομική ακμή των προηγούμενων ετών αναζητεί το δρόμο της.

Αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου υπήρξαν δύο κείμενα: του καθηγητή Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου και της συγγραφέως Μαρίας Καρέλα.

Αρχικά προτάσσεται ένα κεφάλαιο για την καλλιέργεια της "μαυρομάτας βασίλισσας" καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν στη σταφιδική κρίση. Το βιβλίο εστιάζει στη μόδα, τα στέκια τόσο των πλουσίων όσο και των φτωχών καθώς και στο καρναβάλι λίγο πριν ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος. Στη συνέχεια καταγράφονται τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα καθώς και εικόνες της καθημερινότητας.

Παρακολουθούμε την Πάτρα, η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στον 20 αιώνα, ακολουθώντας τα αχνάρια της μπελ επόκ του 19 αιώνα, της ανέμελης ζωής της ανώτερης βέβαια τάξης, αυτής των εμπόρων. Όμως η Πάτρα, μετά τη σταφιδική κρίση και τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο δεν επανήλθε ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση. Η οικονομία της πόλης είχε πλέον αλλάξει και είχε δημιουργηθεί νέα άρχουσα τάξη, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την παλιά.

Παράλληλα με τη ζωή των πλουσίων παρακολουθούμε και την κατώτερη κοινωνική τάξη. Όλα αυτά λίγο πριν ξεσπάσει ο σκληρός και απάνθρωπος Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος.

Η Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση επί 22 έτη. Ασχολείται επί σειρά ετών με την κοινωνική ιστορία της Πάτρας.