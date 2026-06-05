Πάτρα: Αλλάζει η παράκτια ζώνη ανάμεσα σε Ρίο και Καστελλόκαμπο- Πέφτουν φράχτες, ανοίγουν δρόμοι

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν πέσει μάντρες, περιφράξεις κι άλλα εμπόδια μεταξύ των περιοχών Ρίου και Καστελλοκάμπου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και τησ δημοτικής επιτροπής.

Μετά και την πρόσφατη δικαστική απόφαση που άναψε στην ουσία το «πράσινο» φως για παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων, ξεκινούν διανοίξεις και δημιουργία παραλιακού δρόμου, προς ικανοποίηση τόσο των μονίμων κατοίκων της περιοχής, όσο και λουομένων.

Σύμφωνα με το πλάνο, σε πρώτη φάση θα γίνουν οι απαραίτητες διανοίξεις από το ξενοδοχείο «Porto Rio» μέχρι και την οδό Αδελφών Φέγγου στα σύνορα με την παραλία Καστελλοκάμπου. Αν όλα πάνε καλά, θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες εργασίες διανοίξεων από την οδό Φέγγου και νοτιότερα, προς την Πάτρα δηλαδή, με το έργο να ολοκληρώνεται τους πρώτους μήνες του 2027.

Οπως έγινε γνωστό και στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη έκταση υπάρχει πράξη εφαρμογής κι απομένουν μόνο οι αποζημιώσεις δύο ιδιοκτησιών, ενώ όλες οι άλλες διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Οτι σε συνδυασμό με τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη σε Ρίο και Αγιο Βασίλειο, αναμορφώνεται ολόκληρη η παραλιακή ζώνη στη βόρεια πλευρά της Πάτρας. Με απλά λόγια θα μπορεί κάποιος να πάρει το ποδήλατό του ή την παρέα του και ξεκινώντας από τον Καστελλόκαμπο να φτάσει… θάλασσα-θάλασσα μέχρι τον Αγιο Βασίλειο.

Τογιοπούλου: Η θάλασσα στους πολίτες

Οπως ανέφερε η Αν. Τογιοπούλου: «Ο Δήμος Πατρέων προχωρά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο απελευθέρωσης της παραλιακής ζώνης από το ξενοδοχείο Porto Rio έως τον Καστελλόκαμπο, με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στη θάλασσα και τον τερματισμό της άτυπης “ιδιωτικοποίησης” της ακτογραμμής».

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο: «Δημιουργείται ελεύθερη παραλιακή ζώνη περίπου 1.200 μέτρων, ανοίγει πλήρως το μέτωπο από Χάραδρο έως Πόρτο Ρίο, κατεδαφίζονται μάντρες, περιφράξεις κι αυθαίρετα εμπόδια κι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση πολιτών στη θάλασσα».

Στο κρίσιμο τμήμα Πόρτο Ρίο-οδός Φέγγου (μήκους περίπου 500μ.) προχωρά η παρακατάθεση αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες κι ανοίγει ο δρόμος για άμεση διάνοιξη της παραλιακής ζώνης. Οπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για περιοχή εκτός οικισμού με καθορισμένη ζώνη παραλίας, ενώ είχε προηγηθεί πράξη αναλογισμού και δικαστικός καθορισμός τιμών. Με αυτήν τη νέα πρόσβαση: «Διανοίγεται πλήρως ο χώρος από την οδό Ζαΐμη έως τη θάλασσα, μετατρέπεται σε βασική κάθετη πρόσβαση προς την παραλία και συνδέεται η πόλη με το παραλιακό μέτωπο».

Σύμφωνα με την Αν. Τογιοπούλου: «Η δημοτική αρχή στοχεύει σε μια συνολική απελευθέρωση όλης της ακτογραμμής της Πάτρας, από τη Ροδινή έως τα Καμίνια, με επόμενη προτεραιότητα την περιοχή των Βραχναίικων». Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να αποδοθεί ο δημόσιος χώρος στους πολίτες και να σταματήσει η άτυπη ιδιωτικοποίηση της παραλίας».

πηγή εφημερίδα Πελοπόννησος