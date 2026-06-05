Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται o ακατάσχετος λογαριασμός

Αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η παρέμβαση ανεβάζει το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ κατά 350 ευρώ, με την αύξηση να φτάνει το 28%. Η ανακοίνωση έγινε κατά την απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη σε επίκαιρη ερώτηση για την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού που προστατεύεται από κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ορίσει το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.250 ευρώ. «Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας» τόνισε, για να προσθέσει: «Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ. Αντιπροσωπεύει αύξηση 28% και είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου, ήτοι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε την αύξηση ως μέτρο ενίσχυσης της προστασίας των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το προηγούμενο όριο των 1.250 ευρώ είχε καθοριστεί σε περίοδο έντονης δημοσιονομικής πίεσης. Με τη νέα ρύθμιση, το προστατευμένο ποσό διευρύνεται, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο σε οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με δεσμεύσεις ή κατασχέσεις λογαριασμών.

Το μέτρο αφορά το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού και αναμένεται να εξειδικευθεί ως προς τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής του.

Ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως «με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση, προχωρούμε σε μια ακόμη πολύ ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, και για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα άρσης της δέσμευσης σε όσους καταβάλλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Επιβραβεύουμε, δηλαδή τη συνέπεια που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρητική λογική». Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, μειώνεται το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ αποκτώντας έτσι πρόσβαση 1.000.000 πρόσωπα και επιχειρήσεις σε ένα εργαλείο που δεν είχαν. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι παρέχεται η δυνατότητα νέας ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 δόσεις.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Πολιτεία οφείλει να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους που επλήγησαν από την υπαρξιακή κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Είπε πως η πρωτοβουλία αύξησης τους κατασχετού ορίου «δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για το Ιδιωτικό Χρέος που βασίζεται σε μια πολύ απλή αρχή. Να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης».

Τα αποτελέσματα της πολιτικής είναι ήδη ορατά, πρόσθεσε εξηγώντας ότι «σήμερα η Ελλάδα έχει Ιδιωτικό Χρέος 94,5% του ΑΕΠ, είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (121,4%), ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων που το 2016 είχε φτάσει στο 48,5% είναι πλέον στο 3,3% – είναι δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών- και μόλις το 2025 είχαμε ρυθμίσεις 6,8 δισ. ευρώ».