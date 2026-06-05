Η Γαλλία αναζητά ευθύνες για την υπόθεση της 11χρονης Lyhanna- Ο Μακρόν ομολογεί αποτυχία του συστήματος

Οργή στη Γαλλία για παραλείψεις και αστοχίες σε σχέση με την 11χρονη αγνοούμενη Lyhanna. Σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή, οι αρχές εντόπισαν χθες (04.06.2026) μια σορό παιδιού – η ταυτότητα της σορού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε σήμερα (05.06.2026) τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης αγνοούμενης, που έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή για παραλείψεις των δικαστικών αρχών και για χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Lyhanna, η οποία επί του παρόντος αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, εξαφανίστηκε στη μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας, τη Φλεράνς, στις 29 Μαΐου 2026 έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα. Ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Πολιτικά πρόσωπα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, περιλαμβανομένων του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, επωφελήθηκαν από την υπόθεση κάνοντας λόγο για επίδειξη δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

“Έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό”, δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπομπατό, ο δήμαρχος της Φλεράνς, σε συνέντευξή του στο δίκτυο BFM. “Πρόκειται για μια πραγματική δυσλειτουργία του κράτους, της Γαλλίας”, σχολίασε.

Στη Φλεράνς, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στις έρευνες αναζητώντας την Λιανά μετά την εξαφάνισή της.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη (04.06.2026) ότι βρήκαν ένα πτώμα και βρίσκονται στη διαδικασία ταυτοποίησης. «Ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι είναι παιδιού, το οποίο φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η απαχθείσα ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της», δήλωσε ο εισαγγελέας Olivier Naboulet σε ανακοίνωσή του.

“Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίσσεται”, δήλωσε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου, περιλαμβανομένου ενός αιτήματος από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα να ερευνηθεί το άτομο αυτό, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Τα πορίσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν μέτρα, κατέληξε.

Παροδοχή Μακρόν: «Υπήρξε δυσλειτουργία»

Τη συζήτηση ήρθε να ενισχύσει και η παρέμβαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξαν «δυσλειτουργίες» και «κενά» στο σύστημα.

«Είναι σαφές ότι υπήρξε δυσλειτουργία και ότι υπήρξαν αστοχίες που πρέπει να διευκρινιστούν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση των ευθυνών.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι το σύστημα προστασίας ανηλίκων χρειάζεται ενίσχυση, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που συνέβη» και ότι η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει δράση ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον.