«Θα τα μάθετε σήμερα»: Ο Σαμαράς κρατά ανοιχτές τις πύλες για το νέο κόμμα από την ιδιαίτερη πατρίδα Μητσοτάκη

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε από την Κρήτη να διατηρήσει τη συζήτηση γύρω από τις επόμενες κινήσεις του.

Με τα σενάρια για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα να εντείνονται και τις αναφορές σε πρόωρες ή μη εκλογές να πυκνώνουν, ο Μεσσήνιος πολιτικός απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, παραπέμποντας στην απογευματινή του ομιλία στο Ηράκλειο.

Λίγες ώρες πριν από τη νέα του παρέμβαση στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής (05.06.2026) την Περιφέρεια Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και αγκαλιές, με τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη προσωπική τους σχέση. Ερωτηθείς ευθέως αν πλησιάζει η στιγμή των ανακοινώσεων, απάντησε με νόημα: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα», τροφοδοτώντας εκ νέου τα σενάρια για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος εν όψει των επόμενων εκλογών.

Κριτική εφ’ όλης της ύλης (και) από την Κρήτη

Σύμφωνα με το newsit.gr, στην ομιλία του στο Ηράκλειο σήμερα (05.06.2026) το απόγευμα ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβερνητική στρατηγική σε μια σειρά ζητημάτων που θεωρεί κρίσιμα για την πορεία της χώρας. Πρώτο πεδίο αιχμής αναμένεται να είναι η εξωτερική πολιτική και ειδικότερα τα ελληνοτουρκικά. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα εκφράσει τη διαφωνία του με τη λογική των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν ανακόπτει, αλλά ενισχύει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Στενοί συνομιλητές του επιμένουν ότι θεωρεί τη «Γαλάζια Πατρίδα» στρατηγική απειλή που απαιτεί διαφορετικού τύπου απάντηση από την Αθήνα.

Η κριτική του εκτιμάται ότι θα επεκταθεί και στην οικονομία, την ακρίβεια, το μεταναστευτικό, τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εάν θα αναφερθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς και έχει ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη.

Δεν βιάζεται για τις ανακοινώσεις

Το μεγάλο ερώτημα, πάντως, παραμένει αν ο πρώην πρωθυπουργός θα επιλέξει να δώσει πιο σαφή στίγματα για τη δημιουργία νέου κόμματος ή αν θα συνεχίσει να κινείται στη ζώνη της στρατηγικής αμφισημίας. Πηγές που παρακολουθούν τις κινήσεις του εκτιμούν ότι ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει σημαντικά και ότι ο ίδιος θεωρεί πως η ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης ενός ευρύτερου πατριωτικού και συντηρητικού ακροατηρίου παραμένει υπαρκτή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματός του όποτε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ακόμη και το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι εκλογές δεν φαίνονται σε κοντινό ορίζοντα, δεν βιάζεται για το επόμενο βήμα…