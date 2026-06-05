Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση, που συντόνισε η Π.Ε. Αχαΐας, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στη ΒΙΠΕ Πατρών, βάσει του φακέλου κοινοποίησης Seveso II.

Στην επιθεώρηση συμμετείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ., στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας, της Επιθεώρηση εργασίας και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων, στον έλεγχο πυρασφάλειας και στα συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Επίσης, έγινε έλεγχος στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και στην ασφαλή λειτουργία τους. Η επιχείρηση είναι πλήρως αδειοδοτημένη και λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και πρόληψης.

"Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ήταν εξαιρετικά, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού, του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας", δήλωσε ο κ. Ζαΐμης. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε επίσης ότι οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον με την ίδια συνέπεια και συστηματικότητα, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.