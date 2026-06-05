11 μήνες πίσω από τα κάγκελα για τον θάνατο του πρώην άνδρα της- Η 44χρονη άφησε σημείωμα στα παιδιά της πριν αυτοκτονήσει

Η στυγερή εκτέλεση του Πολωνού καθηγητή στις 4 Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή αν και συγκλόνισε το πανελλήνιο για τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ αποτέλεσε έναν σύντομο γρίφο, καθώς κατάφεραν να εξιχνιάσουν την δολοφονία και να φτάσουν στον εντολέα που ήταν η πρώην σύζυγός του και σε τέσσερα ακόμα άτομα στην επιχείρηση εξόντωσής του.

Ακριβώς 11 μήνες μετά η γυναίκα που σχεδίαζε τη δολοφονία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ των ΗΠΑ, Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, έβαλε τέλος στη ζωή της στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού και ενώ είχε προφυλακιστεί για ηθική αυτουργία στο έγκλημα της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr, η γυναίκα άφησε γράμμα στα παιδιά της αλλά και στους δικηγόρους της δίνοντάς τους οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν μετά τον θάνατό της.

Τον δρόμο για τις φυλακές είχαν πάρει τότε άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο σύντροφος της 44χρονης και τρεις ακόμα αλλοδαποί. Ο 35χρονος, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό η οικονομολόγος, ήταν αυτός που σήκωσε το όπλο και σκότωσε στην οδό Ειρήνης τον Πολωνό καθηγητή.

Το θύμα και η «εγκέφαλος» της δολοφονίας του είχαν γνωριστεί στις ΗΠΑ και αφού σύναψαν δεσμό, παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2015. Γρήγορα έφεραν στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους, ωστόσο οι σχέσεις τους άρχισαν να περνούν από πολλές εντάσεις μέχρι τη στιγμή που αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο.

Ωστόσο, η γαλήνη δεν επέστρεψε και οι σχέσεις τους συνέχισαν να είναι τεταμένες. Ο λόγος δεν ήταν μόνο οι διαφορές τους για την επιμέλεια των παιδιών τους αλλά και οικονομικής φύσεως γύρω από τις εταιρείες που είχαν δημιουργήσει μαζί στις ΗΠΑ.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων όσον αφορά στα δύο παιδιά ήταν ο καθηγητής που έμενε πλέον στην Αμερική, να έχει τη δυνατότητα να βλέπει κάθε χρόνο τα παιδιά του τα Χριστούγεννα αλλά και έναν μήνα το καλοκαίρι.

Τα ασφαλιστικά μέτρα και το σχέδιο για τη δολοφονία

Τον Μάρτιο του 2025 ο 43χρονος Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι έκανε γνωστό στην πρώην σύζυγό του ότι σκόπευε να πάρει τα παιδιά μαζί του στις ΗΠΑ για τον μήνα του καλοκαιριού, όπως είχε το δικαίωμα.

Έτσι, για άλλη μια φορά έφτασαν στα δικαστήρια, με τα ασφαλιστικά μέτρα της 43χρονης να μην γίνονται δεκτά και τον Πολωνό καθηγητή να μπορεί πλέον να ταξιδέψει με τα παιδιά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γιεζόρσκι έφτασε στην Αθήνα μία ημέρα πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και την 1η Ιουλίου του 2025 έφαγε μαζί με την πρώην σύζυγό του, τα παιδιά τους, τον 35χρονο σύντροφό της και τον 14χρονο γιο της από τον προηγούμενο γάμο του.

Στις 3 Ιουλίου ο 35χρονος, μετέπειτα εκτελεστής, προμηθεύτηκε ένα πιστόλι Tokarev που χρησιμοποίησε στη δολοφονία από την Ομόνοια ενώ στην απολογία του ανέλαβε την πλήρη ευθύνη του εγκλήματος και προσπάθησε να βγάλει «λάδι» τη σύντροφό του.

Ο 35χρονος μαζί με άλλους τρεις αλλοδαπούς έφτασε την ημέρα της δολοφονίας από το Ναύπλιο στην Αγία Παρασκευή.

Η σύντροφός του του είχε τηλεφωνήσει τι ώρα θα πήγαινε να πάρει ο πρώην σύζυγός της τα παιδιά από το σπίτι και έτσι τον περίμεναν μέσα σε μια Porsche Cayenne που στάθμευσαν σε οικόπεδο της οδού Ειρήνης.

Στις 16:10 ο Πολωνός καθηγητής έφτασε ο 35χρονος δολοφόνος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και με το Tokarev τον πυροβόλησε και του αφαίρεσε τη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που έφυγε ο 35χρονος από το Ναύπλιο μαζί με τους συνεργούς του υπήρξαν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα του ίδιου με τη 43χρονη οικονομολόγο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις κινήσεις του θύματος.

Η ηθική αυτουργός με τον Πολωνό καθηγητή και τα παιδιά τους βρίσκονταν λίγη ώρα πριν το στυγερό έγκλημα στην παιδοψυχολόγο που τα παρακολουθούσε για να τα προετοιμάσει για το ταξίδι στην Αμερική.

Οι δύο αλλοδαποί κατά τη διάρκεια των απολογιών τους ανέφεραν ότι μετέφεραν τον 35χρονο στην Αθήνα σκεπασμένο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με μια πετσέτα ώστε να μην καταγραφεί από καμία κάμερα το πρόσωπό του ενώ όταν έφτασαν στο σημείο της δολοφονίας τους απείλησε και οι ίδιοι τον εγκατέλειψαν όταν είδαν τι έκανε.

Μάλιστα, το πρωί της 4ης Ιουλίου ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον τρίτο συνεργό του, προκειμένου ο τελευταίος να τα χρησιμοποιήσει εκείνη την ώρα έτσι ώστε όλοι να πιστεύουν ότι ο 35χρονος βρισκόταν στο Ναύπλιο.

Ωστόσο, όλοι οι σχεδιασμοί της 43χρονης με τον σύντροφό της έγιναν γρήγορα αντιληπτοί από τους αστυνομικούς οι οποίοι 10 μέρες μετά το έγκλημα εξιχνίασαν την υπόθεση και πέρασαν χειροπέδες στην ομάδα των πέντε.