Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι έγκυος, δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση»

Τον εκνευρισμό και την ενόχλησή της εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου για δημοσίευμα περιοδικού που την εμφάνιζε έγκυο στο δεύτερο παιδί της.

Η Κατερίνα Καινούργιου με σχετικά με το δημοσίευμα, μιλώντας από την εκπομπή της την Παρασκευή (05.06.2026) ξεκαθάρισε πως δεν είναι έγκυος και το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια διάβασε τον τίτλο του δημοσιεύματος και σχολίασε: «Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος. Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI».