Προμηθέας Πάτρας: Μιχελάκος, Σπυρίδης και Ντάγιος στην προπονητική ομάδα

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει το προπονητικό staff, που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Βόβορα, στον πάγκο της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27.

Χρέη assistant coach αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μιχελάκος, μαζί με τον Βαγγέλη Σπυρίδη, ο οποίος παραμένει στην ομάδα μας μετά την παρουσία του την περσινή σεζόν και τον Γιάννη Ντάγιο, ο οποίος θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ανδρικής ομάδας και της Ακαδημίας.

Ο Μιχάλης Μιχελάκος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Τρίτωνα το 2011. Παρέμεινε στην αθηναϊκή ομάδα 12 χρόνια και την οδήγησε με 6 ανόδους, φτάνοντας από το πρωτάθλημα της Γ’ ΕΣΚΑ στην άνοδο στη Basket League (2023). Τη σεζόν 2023-24 εργάστηκε στον Πρωτέα Βούλας, στο πρωτάθλημα της National League 1, κατακτώντας την άνοδο στην Elite League League, ενώ την επόμενη χρονιά δούλεψε στον Κόροιβο, φτάνοντας ως το Final 4 της Elite League με ένα άκρως νεανικό ρόστερ. Πέρυσι ανέλαβε τους Βίκος Φalcons, στους οποίους παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο, βάζοντας τις βάσεις για την μετέπειτα άνοδο στα μεγάλα σαλόνια των Ηπειρωτών.

Ο Βαγγέλης Σπυρίδης είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και διαθέτει μεταπτυχιακό στην προπονητική. Έχει εργαστεί σε αρκετές ελληνικές ομάδες, όπως οι Ίκαροι Σερρών, ο Πανσερραϊκός και ο Άρης, ενώ έχει περάσει τόσο από τη Ρωσία, για λογαριασμό της Ούνιξ Καζάν, όσο και από τη Σαουδική Αραβία, για την Αλ Χιλάλ και την Αλ Ουλά. Τη σεζόν 2022-23 είχε το πρώτο του πέρασμα από τον Προμηθέα, στο πλάι του Μάκη Γιατρά, αρχικά, και στη συνέχεια του Γιάννη Χριστόπουλου, ενώ επέστρεψε στην ομάδα μας τον Μάρτιο, σε ρόλο βοηθού, πίσω από τον Μάριο Μπατή, βοηθώντας την στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος

Ο Γιάννης Ντάγιος ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του από την ακαδημία «Αστέρια» το 2009, ενώ στη συνέχεια της καριέρας του διετέλεσε βοηθός προπονητή στον Ηρακλή (2018-19), αναλαμβάνοντας αργότερα και χρέη head coach στον «Γηραιό». Μετέπειτα είχε ένα πέρασμα από τον Αριστοτέλη Φλώρινας, ενώ το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στην ακαδημία της ΔΕΚΑ, βάζοντας το…λιθαράκι του στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σε Εφήβους και Παίδες, του Rising Stars στους Εφήβους, καθώς και της ανόδου της ανδρικής ομάδας στη Β’ Εθνική. Τη σεζόν 2022-23, ο Θεσσαλονικιός τεχνικός εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στον Ηρακλή, ενώ από τον Μάιο του 2023 βρίσκεται στην Ακαδημία του Προμηθέα, έχοντας τον ρόλο του διευθυντή της Ακαδημίας, αλλά και head coach του τμήματος Εφήβων, που φέτος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Χρυσό στο Rising Stars, αλλά και του Προμηθέα 2014, που τερμάτισε 3ος στη National League 1.

Ευχόμαστε στους Μιχάλη Μιχελάκο, Βαγγέλη Σπυρίδη και Γιάννη Ντάγιο να έχουν υγεία και να εκπληρώσουν τους στόχους τους με τον Προμηθέα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.