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Tι λέει η Nova για την εκτεταμμένη βλάβη σε τηλεφωνία και διαδίκτυο

Tι λέει η Nova για την εκτεταμμένη βλάβη...

Ποιες περιοχές αφορά

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει από το πρωί στο δίκτυο της Nova με τους συνδρομητές να αναφέρουν αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων, προβλήματα στη σταθερή τηλεφωνία, αλλά και διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η Nova αναφέρει για το πρόβλημα

Η Nova ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι σήμερα, 5 Ιουνίου 2026, από τις 10:36 π.μ. παρατηρούνται προβλήματα σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, λόγω βλαβών οφειλόμενων σε ταυτόχρονες τομές στο δίκτυο οπτικών ινών, απο εργασίες τρίτων.

Τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Ζητούμε την κατανόηση των συνδρομητών μας.

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