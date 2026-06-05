Haute Grecians 9/6 με Deux Hommes, Daphne Valente, Stelios Koudounaris, Athanasios Vasileiades

Για 8η χρονιά, με την ελληνική μόδα στο επίκεντρο, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το fashion event Haute Grecians.

Η ανακοίνωση το αποκαλεί «τελετουργία πολιτισμού, όπου η ομορφιά λειτουργεί ως μνήμη και ως ταυτότητα μέσα στον χρόνο». Όπως επισημαίνεται: «Η επιλογή του χώρου δεν είναι αισθητική, αλλά ουσιαστική. Γιατί ίσως ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν είχε τόση πληροφορία και τόσο λίγο εσωτερικό φως».

Το ραντεβού έχει δοθεί στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη στις 7 μ.μ. στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια των 30 ευρώ θα δούν στο σωματείο ΕΛΙΖΑ. Συμμετέχουν οι καθιερωμένοι σχεδιαστές Deux Hommes (Γρηγόρης Τριανταφύλλου- Δημήτρης Αλεξάκης), Daphne Valente, Stelios Koudounaris καθώς και ο ανερχόμενος Athanasios Vasileiades από τη Θεσσαλονίκη.