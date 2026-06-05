Haute Grecians 9/6 με Deux Hommes, Daphne Valente, Stelios Koudounaris, Athanasios Vasileiades

To καθιερωμένο show αναμένεται φέτος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Για 8η χρονιά, με την ελληνική μόδα στο επίκεντρο, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το fashion event Haute Grecians.
Η ανακοίνωση το αποκαλεί «τελετουργία πολιτισμού, όπου η ομορφιά λειτουργεί ως μνήμη και ως ταυτότητα μέσα στον χρόνο». Όπως επισημαίνεται: «Η επιλογή του χώρου δεν είναι αισθητική, αλλά ουσιαστική. Γιατί ίσως ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν είχε τόση πληροφορία και τόσο λίγο εσωτερικό φως».
Το ραντεβού έχει δοθεί στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη στις 7 μ.μ. στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια των 30 ευρώ θα δούν στο σωματείο ΕΛΙΖΑ. Συμμετέχουν οι καθιερωμένοι σχεδιαστές Deux Hommes (Γρηγόρης Τριανταφύλλου- Δημήτρης Αλεξάκης), Daphne Valente, Stelios Koudounaris καθώς και ο ανερχόμενος Athanasios Vasileiades από τη Θεσσαλονίκη.
Η επιλογή των συγκεκριμένων σχεδιαστών βασίζεται στην ελληνοπρέπεια, τις εικαστικές αναφορές, το refined tailoring και το σύγχρονο couture χαρακτήρα που διέπει τις συλλογές τους.
Οικοδέσποινα όπως πάντα η Τζένη Μπαλατσινού.
Αnniversary campaign: Η αναπάντεχη εμφάνιση της Σίσι Σπέισεκ ως Loewe icon
Cosmopolitan Seventies: Οσα σχεδίασε το fashion ίνδαλμα Marisa Berenson για τα Zara
Γκόγκολ στο θέατρο Μπάρρυ: Ενας fake «Επιθεωρητής» τρομοκρατεί τους τοπικούς άρχοντες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr