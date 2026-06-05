Πάτρα: Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Η λίμνη των κύκνων» με τη Σοφία Αναστασοπούλου στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, 11 το πρωί, στις εκπαιδευτικές δράσεις στο Πολύεδρο, τα παιδιά θα συμμετέχουν στη διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Η λίμνη των κύκνων», μαζί με τη Σοφία Αναστασοπούλου.

Το βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη, στη σειρά τρεις λαλούν και δυό χορεύουν, έχουν συγγράψει η Σοφία Αναστασοπούλου και η Ελευθερία Κόμη, σε εικονογράφηση Άρτεμις Πρόβου.

Με την καθοδήγηση της Σοφίας Αναστασοπούλου, τα παιδιά θα ταξιδέψουν στην ιστορία και στα μυστικά αυτής της θρυλικής χορογραφίας, θα εκφραστούν με το σώμα τους, θα δημιουργήσουν δικές τους χορογραφίες, θα ζωγραφίσουν σκηνές από την ιστορία και θα διασκεδάσουν όλοι μαζί παρέα!

Η ιστορία από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Στη λίμνη όπου πηγαίνει για κυνήγι με τους φίλους του ο πρίγκιπας Ζίγκφριντ συναντά την Οντέτ, ένα κορίτσι που, παγιδευμένο στα μάγια του μάγου Ρόθμπαρτ, κάθε πρωί μεταμορφώνεται σε κύκνο. Καταγοητευμένος ο πρίγκιπας, της ορκίζεται παντοτινή αγάπη, το μόνο αντίδοτο για να λυθούν τα μάγια. Οι δυο τους χορεύουν και ελπίζουν! Αρκεί όμως η υπόσχεσή του; Είναι άραγε τόσο απλό να νικήσουν τον μάγο; Η περιπέτειά τους ξεκινά!

Η Σοφία Αναστασοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο «Δίκαιο Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Paris 1 – Pantheon Sorbonne. Από νεαρή ηλικία ασκήθηκε στον κλασικό και σύγχρονο χορό και είναι κάτοχος του διπλώματος Elementary της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού. Αποφοίτησε από το Τμήμα Παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Paris 8 με ειδίκευση στον χορό. Συνεχίζει με σπουδές στη Σωματική Ψυχοθεραπεία. Γράφει και διδάσκει ως θεωρητικός του χορού. Εργάζεται ως συμβολαιογράφος στην Πάτρα.