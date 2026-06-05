Παπαδόπουλος σε Κυρανάκη για τον Οδοντωτό: Αν κάποιος κρύβεται και δεν έχει το θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες του, σίγουρα αυτός δεν είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Απάντηση στον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, για τον Οδοντωτό δίνει σήμερα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων.

Ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι η επιστολή του αν. Υπουργού είναι "είναι επιεικώς αχαρακτήριστη και σίγουρα δεν συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που εξ αρχής επιδιώξαμε μαζί σας, στο όνομα της καλής λειτουργίας του Οδοντωτού".

Παράλληλα αναφέρει ότι "αν κάποιος κρύβεται και δεν έχει το θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες του, αφού επιλέγετε να μιλήσουμε σ’ αυτό το μήκος κύματος, σίγουρα αυτός δεν είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων που με κάθε τρόπο δίνει αγώνα ώστε να επαναλειτουργήσει μια γραμμή που διακόπηκε και με την διακοπή της στέρησε και στερεί οξυγόνο απ’ την περιοχή μας."

Υπενθυμίζεται ότι χθες με ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, καλώντας τον να υπογράψει τη βεβαίωση που ζητά ο ΟΣΕ ώστε να επαναλειτουργήσει ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος κατά τη θερινή περίοδο.

Η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:



«Κύριε Υπουργέ,

Έλαβα την επιστολή σας η οποία είναι επιεικώς αχαρακτήριστη και σίγουρα δεν συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που εξ αρχής επιδιώξαμε μαζί σας, στο όνομα της καλής λειτουργίας του Οδοντωτού.

Αντί άλλης απαντήσεως, σάς παραπέμπω εκ νέου στην από 25ης Μαΐου 2026 επιστολή μας που εστάλη στον ΟΣΕ όπου αναλυτικά και με σαφήνεια περιγράφονται οι θέσεις μας.

Αν κάποιος κρύβεται και δεν έχει το θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες του, αφού επιλέγετε να μιλήσουμε σ’ αυτό το μήκος κύματος, σίγουρα αυτός δεν είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων που με κάθε τρόπο δίνει αγώνα ώστε να επαναλειτουργήσει μια γραμμή που διακόπηκε και με την διακοπή της στέρησε και στερεί οξυγόνο απ’ την περιοχή μας.



Σας κοινοποιώ δε την τότε επιστολή μας προς τον ΟΣΕ με την επισήμανση να σταθείτε ιδιαίτερα στο σημείο που αναφέρει ότι «τόσο οι υπηρεσίας μας όσο και εγώ προσωπικά επικαλούμενος την εμπειρία των 130 ετών λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού - Καλαβρύτων, θα υπογράψουμε κάθε βεβαίωση πραγματικών περιστατικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας».

Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να κάνετε το ίδιο και εσείς, ώστε αύριο το πρωί κιόλας να ξανανοίξει ο Οδοντωτός.



Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Δήμαρχος Καλαβρύτων»