Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάτρας: Στηρίζω την προσπάθεια που γίνεται να παραμείνει ανοικτό το «Μηχανουργείο»

Τη ατήριξή του στην προσπάθεια να παραμείνει ανοικτός ο πολυχώρος "Μηχανουργείο" εκφράζει σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής.

Η ανακοίνωσή του έχει ως εξής:

"Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στη δικαστική απόφαση περί απόδοσης του μισθίου για τον πολυχώρο πολιτισμού «Μηχανουργείο», χώρο που όλη η πόλη γνωρίζει για την προσφορά του στον πολιτισμό μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνει και φιλοξενεί , δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους.

Οι χώροι πολιτισμού είναι αναγκαίο να μην αντιμετωπίζονται ως ακίνητα που απλά νοικιάζονται και αποδίδουν κέρδος ή ως μια ευκαιρία για μεγαλύτερο κέρδος στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, γιατί προσφέρουν πολλά περισσότερα σε ολόκληρη την κοινωνία . Η πόλη χρειάζεται αυτούς τους χώρους.

Δηλώνω ξεκάθαρα ότι στηρίζω την προσπάθεια που γίνεται να παραμείνει ανοικτό το «Μηχανουργείο» και καλώ τη διοίκηση του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας να αναλογιστεί όλες τις επιπτώσεις από το κλείσιμο του.

Είναι αναγκαίο να γίνει προσπάθεια ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, προκειμένου να σταματήσει η δικαστική διαμάχη και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του".