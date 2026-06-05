Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με εκδηλώσεις, ομιλίες και αθλητικό camp.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Τελετή Αναγόρευσης του Μανόλη Κορρέ σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών | 09.06.2026, 19:00

Ο Μανόλης Κορρές, Αρχιτέκτων, Ακαδημαϊκός θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πέτρος Κουφόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή, Ιωάννη Αίσωπο. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Μανόλη Κορρέ «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://youtube.com/live/xSZFR7Y46GE?feature=share

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση και την πρόσκληση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/9-6-2026-teleti-anagorefsis-tou-manoli-korre-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-architektonon-michanikon/

Symposium on Matrix Methods and Scientific Computing | 04-05.06.2026

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/symposium-on-matrix-methods-and-scientific-computing-04-05-06-2026/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Ilia Forum 2026 |05-06.06.2026

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Ilia Forum 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στο Ilis Congress Center, συνεδριακό κέντρο του Aldemar Olympian Village, με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας LiveOn.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύνδεσμο εγγραφής στο συνέδριο καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/to-panepistimio-patron-symmetechei-sto-ilia-forum-2026/

Materials and Devices for Bioelectronic Medicine | 10.06.2026 , 15:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/materials-and-devices-for-bioelectronic-medicine-10-06-2026/

Διαδικτυακή ομιλία του Καθ. Ι. Θεοδώρου στο MDPI’s Journal Cluster of Ecosystem and Resource Management Webinar | Frontiers of Conservation Research in Our Rapidly Changing Environment Part of the MDPI Journal Cluster Webinar series |15.06.2026, 14:30 (CEST)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diadiktyaki-omilia-tou-kath-i-theodorou-sto-mdpis-journal-cluster-of-ecosystem-and-resource-management-webinar-frontiers-of-conservation-research-in-our-rapidly-changing-environment-part/

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ| Απολογισμός έτους 2025

Τον απολογισμό έτους 2025, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://research.upatras.gr/apologismos-elke-2025/

ΚΕΔΙΜΑ - Πρόγραμμα για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα για το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στο διδακτικό προσωπικό που διδάσκει σε εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών και η παρακολούθησή του είναι προαιρετική.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/kedima-programma-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaidefsi/

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/category/news/graduate/

Τα Νέα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών

-Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 8ο καλοκαιρινό αθλητικό camp 2026 του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε: εδώ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

https://act.digitalschool.gov.gr/days/pagkosmia-imera-perivallontos/