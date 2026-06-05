Πάτρα: 'Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Κεραμιδά

Μητέρα του δημοσιογράφου Στάθη Κεραμιδά
Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Κεραμιδά. Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Πατρέων τονίζει:
"Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον φίλο του, δημοσιογράφο Στάθη Κεραμιδά, στη σύζυγό του Ασημίνα, στο γιό του Γιώργο, στην αδελφή του Μαρία και στο σύζυγό της Βασίλη Στραβοπόδη καθώς και σε όλη την οικογένεια, για την απώλεια της μητέρας του Ευαγγελίας Κεραμιδά, που ήταν μια αγωνίστρια της ζωής κι έφυγε πλήρης ημερών".
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