Νεκρός 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στην Καλλιθέα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν οδηγό μοτοσυκλέτας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ιατρίδου, όταν οδηγός μοτοσυκλέτας εξετράπη της πορείας του και αφού παρέσυρε μια 71χρονη γυναίκα, που διέσχιζε κάθετα το δρόμο από την διάβαση πεζών, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 28χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η 71χρονη τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμων».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της Τροχαίας για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.