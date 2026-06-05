Είναι τα jorts το hot fashion item του φετινού καλοκαιριού;

Η μόδα κάνει κύκλους και αυτό το ξέρεις. Όμως, αν κάποιος σου έλεγε πριν από μερικά χρόνια ότι το αγαπημένο look του μπαμπά σου όταν κουρεύει το γκαζόν θα γινόταν η νούμερο ένα τάση στο Instagram και στο TikTok, μάλλον θα γελούσες. Κι όμως, να που φτάσαμε εδώ. Τα jorts, δηλαδή τα jean shorts που φτάνουν μέχρι το γόνατο και έχουν φαρδιά, baggy γραμμή, έχουν κάνει τη δική τους δυναμική επανάσταση.

Είτε κάνεις scroll στα social media είτε περπατάς στο κέντρο της πόλης, είναι αδύνατο να μην τα προσέξεις. Είναι άνετα, είναι cool και έχουν αυτό το αβίαστο 90s/00s vibe που λατρεύουμε. Εσύ, λοιπόν, τι λες; Θα τους δώσεις μια ευκαιρία φέτος ή θα προσπεράσεις;

Από το «Dad Fashion» κατευθείαν στις πασαρέλες

Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε ώς εδώ, αρκεί να κοιτάξουμε λίγο πίσω. Ξέχνα για λίγο τα super mini, στενά και σκισμένα τζιν σορτσάκια που μεσουρανούσαν στα 2010s και σε έκαναν να νιώθεις άβολα κάθε φορά που καθόσουν - η μόδα πλέον ψηφίζει γυναικείες βερμούδες και σορτς με πρωταρχικό χαρακτηριστικό τους την άνεση και ευχαριστούμε τη Gen Z γι’ αυτό.

Τα jorts ξεκίνησαν ως ένα παρεξηγημένο κομμάτι της ανδρικής ντουλάπας, αλλά οι μεγάλοι οίκοι μόδας και τα it-girls (βλέπε Hailey Bieber, Gigi και Bella Hadid) αποφάσισαν να τους δώσουν μια νέα πνοή. Το αποτέλεσμα; Έγιναν το απόλυτο unisex staple. Φαρδιά, μακριά, φθαρμένα ή και πιο clean cut, κατέκλυσαν τις πασαρέλες και έγιναν η νούμερο ένα επιλογή για όσες θέλουν να δείχνουν στυλάτες χωρίς να προσπαθούν πολύ.

Γιατί τα έχουμε λατρέψει (και γιατί κάποιοι τα μισούν)

Όπως κάθε ανατρεπτική τάση, έτσι και τα jorts έχουν τους φανατικούς θαυμαστές τους αλλά και τους ορκισμένους εχθρούς τους.

Γιατί τα αγαπάμε;

Πρώτα απ' όλα, για την άνεση. Δεν σε στενεύουν, δεν ζεσταίνεσαι και σου δίνουν μια απίστευτη ελευθερία κινήσεων. Επιπλέον, έχουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα: δίνουν αμέσως μια urban, street αισθητική ακόμα και στο πιο απλό look με ένα λευκό t-shirt.

Πού είναι η παγίδα;

Επειδή η γραμμή τους είναι φαρδιά και σταματάνε ακριβώς στο γόνατο (ή λίγο πιο κάτω), υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να «κόβουν» ύψος ή να δείχνουν κάπως… άχαρα αν δεν συνδυαστούν σωστά. Είναι ένα ρούχο που απαιτεί να παίξεις έξυπνα με τις αναλογίες σου, αλλά δεν σε φοβόμαστε - το’χεις και αυτό.

Πώς να τα φορέσεις φέτος: 3 ιδέες για στυλ

Αν θέλεις να πειραματιστείς με τις φαρδιές τζιν βερμούδες φέτος αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, σου έχουμε τρεις πανεύκολους τρόπους για να εντάξεις τα jorts στην καθημερινότητά σου.

● Το Cool & Casual Look: Συνδύασε το jort σου με ένα oversized t-shirt, ψηλές λευκές αθλητικές κάλτσες και τα αγαπημένα σου sneakers. Είναι το τέλειο outfit για τις βόλτες σου στην πόλη ή για τον καφέ του σαββατοκύριακου.

● Το Chic & City Look: Ποιος είπε ότι τα jorts δεν μπορούν να γίνουν θηλυκά; Φόρεσέ τα με ένα minimal, στενό crop top για να ισορροπήσεις τον όγκο, ρίξε στους ώμους ένα oversized σακάκι και ολοκλήρωσε το look με pointed mules ή kitten heels. Η αντίθεση του casual denim με τα κομψά παπούτσια είναι απλά μαγική.

● Το Summer/Festival Vibe: Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές ή κάποιο καλοκαιρινό φεστιβάλ, συνδύασε το jort σου με ένα πλεκτό (crochet) τοπ ή ακόμα και με το πάνω μέρος του μαγιό σου, ένα ανοιχτό λινό πουκάμισο από πάνω και καουμπόικες μπότες. Έτοιμη για Bad Bunny!

Η τελική ετυμηγορία

Είναι, λοιπόν, τα jorts το hot item του φετινού καλοκαιριού; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Μπορεί στην αρχή να σου φαίνονται περίεργα, αλλά η ευελιξία και η άνεση που προσφέρουν θα σε κερδίσουν μόλις κάνεις τον πρώτο σωστό συνδυασμό στον καθρέφτη σου. Είναι η τέλεια εναλλακτική όταν θέλεις κάτι πιο φρέσκο από το κλασικό σου τζιν αλλά και κάτι πιο ενδιαφέρον από το κλασικό σορτσάκι σου.

Εσύ θα δώσεις μια ευκαιρία στα jorts φέτος ή ψηφίζεις βερμούδα, παντού και πάντα;