Αnniversary campaign: Η αναπάντεχη εμφάνιση της Σίσι Σπέισεκ ως Loewe icon

H 76χρονη ηθοποιός άφησε τη φάρμα της για να γιορτάσει τα 180 χρόνια του ισπανικού label
Με επετειακή capsule collection γιορτάζει τα 180 χρόνια του το διάσημο label Loewe.
Ιδρύθηκε το 1846 στη Μαδρίτη εστιάζοντας στα χειροποίητα δερμάτινα είδη, μετέπειτα το ανακάλυψαν οι royal κύκλοι, οι ντίβες του old Χόλιγουντ Σοφία Λόρεν και Αβα Γκάρντνερ και σήμερα κάνει θραύση ειδικά με τις περιζήτητες τσάντες και τα αναπάντεχα αξεσουάρ του. Τα γενέθλια κλήθηκαν να σηματοδοτήσουν μεταξύ άλλων ως ambassadors δυο «ιδιοσυγκρασιακές» παρουσίες του θεάματος, οι ηθοποιοί Σίσι Σπέισεκ και Τζούλια Γκάρνερ. Eιδικά η πρώτη, στα 76 της χρόνια, πολυβραβευμένη και ακριβοθώρητη, δεν μας έχει συνηθίσει σε πόζες ως style icon! Κάτοχος Οσκαρ ζει πολλά χρόνια σε φάρμα και απέχει από κοσμικά red carpets.
Στην καμπάνια συνδυάζει χαλαρές μονοχρωμίες με την ονομαστή Flamingo bag σε ταμπά και τα μαλλιά της φτάνουν ως τη μέση της.
Το brand όμως έχει προιστορία στις εκπλήξεις των πρεσβευτών του… Προκάτοχοι της Σπέισεκ ήταν π.χ. οι Αντονι Χόπκινς και Μάγκι Σμιθ.
Θυμίζουμε ότι το φετινό καλοκαίρι διατίθεται στα καταστήματα το πρώτο δείγμα δουλειάς των designers Jack McCollough and Lazaro Hernandez στο τιμόνι του οίκου, οι οποίοι βέβαια έσπευσαν να διαλαλήσουν και την επέτειο.
Πέρα από φωτογραφίες δημιουργήθηκε και σχετικό φιλμάκι μικρού μήκους.
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