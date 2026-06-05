Ατομική έκθεση ζωγραφικής και παρουσίαση βιβλίου της Ντίνας Κορφοξυλιώτη - Φουρφουρή

Η γνωστή εικαστικός και ποιήτρια κα Ντίνα Κορφοξυλιώτη-Φουρφουρή παρουσιάζει την 15η Ατομική Έκθεση με τίτλο: '' Φύσεως Δώρα, ψυχών Ευωχία ''

Με χαρά παρουσιάζει μια μοναδική εκδήλωση που συνδυάζει ζωγραφική και ποίηση. Η έκθεση ζωγραφικής έχει ως θέμα τα λουλούδια, τη φύση και την ζωή , αποτυπώνοντας την ομορφιά, την ευαισθησία και τα χρώματα της φύσης μέσα από τα μάτια της εικαστικού .

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 19:30 παράλληλα με τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της με τίτλο:

'' Σμαραγδένια Θαλασσόβρεχτα μονοπάτια''

Την ποιητική συλλογή θα παρουσιάσουν :

Δημητρόπουλος Φώτης , Φιλόλογος .

Αναστασία Σταματέλου-Γώγου ,Φιλόλογος .

Συντονίζει:

Ελευθερία Στεργιοπούλου Ραδιοφωνική Παραγωγός ,Εκδότρια.

Σύντομο Χαιρετισμό Ντίνα Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή Εικαστικός, Ποιήτρια.

Με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Γωνιά του Βιβλίου - Παπαχρίστου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση ποιημάτων με θέμα τη θάλασσα, προσκαλώντας το κοινό να ταξιδέψει νοερά στις απέραντες ακτές, τα κύματα και τα μυστικά του υδάτινου κόσμου. Η συνύπαρξη της ζωγραφικής με την ποίηση δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθητικής απόλαυσης και πνευματικής έμπνευσης.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί ένα ταξίδι χρωμάτων.

* Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο θεάρεστο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

*Διάρκεια Έκθεσης

Τετάρτη 10 Ιουνίου έως Πέμπτη 18 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη .

Ώρες λειτουργίας καθημερινά:

Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00