«jazz+more» με συναυλίες σε νέο δημαρχείο, θέατρο «Αγορά» και master class

Συναυλίες, master class, ensemble lesson και την πόλη να μετατρέπεται στην πράξη σε «σκηνή» και «βήμα» για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής jazz σκηνής, συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας «jazz+more».

Στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), ο Κίμωνας Καρούτζος ανοίγει τον κύκλο των τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Ο Γιώργος Τσώλης παίρνει τη «σκυτάλη» στις 3.00 μετά το μεσημέρι και συνεχίζει τον κύκλο των σεμιναρίων.

ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ QUARTET & JAM SESSIONS – «HOUSE BAND»

Οι δράσεις κορυφώνονται στις 9.30 το βράδυ με τη συναυλία του Δημήτρης Αγγελάκης quartet η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο του νέου δημαρχείου της Πάτρας.

To σχήμα απαρτίζεται από τους Δημήτρη Αγγελάκη – βιμπράφωνο, συνθέσεις, Μένιο Γούναρης – πιάνο, Γιώργος Κλουντζός – drums και Κίµωνα Καρούτζο – κοντραμπάσο.

Στις 11.00 το βράδυ δύο μπάντες φοιτητών εμφανίζονται και παίζουν jazz στο studio Κράμα της οδού Ευμήλου 6 και στο θέατρο «Αγορά».