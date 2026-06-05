«jazz+more» με συναυλίες σε νέο δημαρχείο, θέατρο «Αγορά» και master class

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου
Συναυλίες, master class, ensemble lesson και την πόλη να μετατρέπεται στην πράξη σε «σκηνή» και «βήμα» για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής jazz σκηνής, συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας «jazz+more».
Στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), ο Κίμωνας Καρούτζος ανοίγει τον κύκλο των τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Ο Γιώργος Τσώλης παίρνει τη «σκυτάλη» στις 3.00 μετά το μεσημέρι και συνεχίζει τον κύκλο των σεμιναρίων.
ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ QUARTET & JAM SESSIONS – «HOUSE BAND»
Οι δράσεις κορυφώνονται στις 9.30 το βράδυ με τη συναυλία του Δημήτρης Αγγελάκης quartet η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο του νέου δημαρχείου της Πάτρας.
To σχήμα απαρτίζεται από τους Δημήτρη Αγγελάκη – βιμπράφωνο, συνθέσεις, Μένιο Γούναρης – πιάνο, Γιώργος Κλουντζός – drums και Κίµωνα Καρούτζο – κοντραμπάσο.
Στις 11.00 το βράδυ δύο μπάντες φοιτητών εμφανίζονται και παίζουν jazz στο studio Κράμα της οδού Ευμήλου 6 και στο θέατρο «Αγορά».
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