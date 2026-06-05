Πάτρα: Συνελήφθη 35χρονος όταν η πρώην σύζυγος ενεργοποίησε το panic button

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα το απόγευμα της Πέμπτης (4/6), στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βία και παραβίασης περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσέγγισε την 35χρονη πρώην σύζυγό του ενώ εκείνη βρισκόταν σε καφετέρια της πόλης. Κατά την παρουσία του στον χώρο, φέρεται να προέβη σε απειλητικές χειρονομίες προς τη γυναίκα, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του έπειτα από προηγούμενο περιστατικό μεταξύ τους.

Η 35χρονη, αντιλαμβανόμενη την παρουσία του και αισθανόμενη απειλή, ενεργοποίησε άμεσα το panic button που της είχε χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο μέτρων προστασίας.

Μετά το σχετικό σήμα, ενημερώθηκε το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια καθώς και έναν παράνομο ασύρματο.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.