Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν 7 μέλη των Hells Angels- Εντοπίστηκαν μαχαίρια στην κατοχή τους

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι διωκτικές αρχές και το λεγόμενο «ελληνικό FBI» ενόψει της διεθνούς συγκέντρωσης μελών των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα.

Η παρουσία των μοτοσικλετιστών έχει κινητοποιήσει τις αρχές, καθώς στο παρελθόν μέλη της οργάνωσης έχουν απασχολήσει τις αρχές σε διάφορες χώρες για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και εκβιασμούς.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, την Πέμπτη (4/6) συνελήφθησαν επτά Γερμανοί υπήκοοι κατά την έξοδό τους από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες και την επιτήρηση των αφίξεων.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας της Ηγουμενίτσας, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για έναν διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία, για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό, σύμφωνα με το thespro.

Οι έλεγχοι στο λιμάνι και στα σημεία εισόδου της περιοχής συνεχίζονται, καθώς η Ηγουμενίτσα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο επίκεντρο λόγω της μεγάλης κινητικότητας μοτοσικλετιστών που φτάνουν στην περιοχή για τη συγκέντρωση στο Δρέπανο.

Ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής κινούνται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται.