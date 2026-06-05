Έλενα Τοπαλίδου: «Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί» είπε μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ

«Το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει Πανελλήνιες», ήταν τα πρώτα λόγια της Ελενα Τοπαλίδου μετά την σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην Πατησίων.

Η πασίγνωστη χορεύτρια μίλησε το πρωί της Παρασκευής (05.06.2026), για την σύλληψή της στο «Το Πρωινό», λέγοντας πως θα μάθει από το λάθος της και ζητώντας από τους πάντες να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα, καθώς αποδείχθηκε πως οδηγούσε ενώ είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, 3 φορές πάνω από το όριο.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου», ανέφερε συγκεκριμένα.