Πάτρα: Εκτεταμένη βλάβη στη Nova- Προβλήματα σε τηλεφωνία και ίντερνετ

Προβλήματα αντιμετωπίζουν από τις πρωινές ώρες οι συνδρομητές της Nova, καθώς έχει σημειωθεί εκτεταμένη βλάβη που επηρεάζει βασικές υπηρεσίες του δικτύου. Πολλοί χρήστες αναφέρουν αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων, προβλήματα στη σταθερή τηλεφωνία, αλλά και διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι περισσότερες αναφορές προέρχονται από την Πάτρα και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, όπου η δυσλειτουργία φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικό αριθμό συνδρομητών. Η βλάβη έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ιδιώτες και επαγγελματίες που βασίζονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας και σύνδεσης στο ίντερνετ για τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς αιτίες του προβλήματος.