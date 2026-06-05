Καλαμάτα: Στο μικροσκόπιο των αρχών ηχογραφήσεις με την 39χρονη που βρέθηκαν στο γραφείο του δράστη

Την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της συνεχίζει να ερευνά η αστυνομία και στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται κάποιες ηχητικές καταγραφές.

Η δολοφονία στην Καλαμάτα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία με τις αρχές να έχουν εντοπίσει ηχητικές καταγραφές της συζύγου του 41χρονου κατηγορούμενου, οι οποίες ενδέχεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα.

Ο καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Σάββατο (06.06.2026).

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το αίτημα αναβολής φαίνεται να έπαιξαν τα νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία. Και αυτό γιατί η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης έφτασε στην υπεράσπιση μόλις το πρωί της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν άφησε επαρκή χρόνο για τη μελέτη της.

Κατά την προανάκριση αστυνομικοί βρήκαν ηχητικές καταγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος.

Σε αυτές περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι.

Την ίδια στιγμή, έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, usb και λοιπά ψηφιακά τεκμήρια. Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων ευρημάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να αναδείξει στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο, αλλά και να ρίξει φως στα κίνητρα του δράστη.

Τα στοιχεία φαίνεται ότι ενισχύουν το σενάριο ότι ο 41χρονος είχε αναπτύξει έντονη εμμονή προς τη σύζυγό του. Παράλληλα, διαπιστώνεται διαφοροποίηση στην εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζει ο κατηγορούμενος. Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ξύπνησε και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που κατέληξε στο έγκλημα. Τώρα αναφέρει ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο συζύγων πριν από τη δολοφονία.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι αρμόδιες Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα καθοριστικά στοιχεία το προσεχές διάστημα. Από την απολογία του 41χρονου αύριο (06.06.2026) αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα στην υπόθεση.