Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
Συνελήφθη χθες το βράδυ από την Τροχαία η ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.
Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
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