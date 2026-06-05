Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη χθες το βράδυ από την Τροχαία η ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.