Cosmopolitan Seventies: Οσα σχεδίασε το fashion ίνδαλμα Marisa Berenson για τα Zara

Aπό σήμερα πωλείται διεθνώς η συλλογή της, είναι εγγονή της μυθικής Elsa Schiaparelli

Ξεχάστε για λίγο το κίνημα της «ήσυχης πολυτέλειας» στο ντύσιμο και αποφασίστε να εντυπωσιάσετε! Mια ηχηρή και ακαταμάχητη συνεργασία είναι αυτή της 79χρονης Marisa Berenson με τα Zara. Aνεξάντλητο ίνδαλμα της μόδας, υπήρξε περιζήτητη καλλονή και κορυφαίο μοντέλο των Vogue και Harper's Bazaar στα seventies. Eγγονή της μυθικής couturier Elsa Schiaparelli και ευνοούμενη της fashion guru Diana Vreeland, έμαθε να λατρεύει την εκκεντρικότητα και τη λάμψη.

Μεγάλωσε άλλωστε στη χρυσή εποχή της διασκέδασης του τζετ σετ, τότε που τα σαλόνια ντύνονταν με λεοπάρ στόφες και έκαναν θραύση ο Dali και ο Cocteau. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, ταξίδευε διαρκώς ανά τον κόσμο, ως το απόλυτο χίππικο icon, συναναστρεφόταν μονίμως διασημότητες και έπαιξε στα ιστορικά φιλμ «Θάνατος στη Βενετία», «Cabaret», «Barry Lyndon». Πάντα αδύνατη, με πράσινα μάτια που μαγνητίζουν, κληρονόμησε την αγάπη της μητέρας της για τη φιλοξενία οπότε σε ώριμη ηλικία εξελίχθηκε σε διακοσμήτρια. Στο πολυφωτογραφημένο σπίτι της στο Μαρακές μπλέκονται παραδοσιακά τοπικά στοιχεία, με το style μιας ιταλικής έπαυλης, βενετσιάνικα, ισπανικά και παριζιάνικα items αλλά και η τρέλα του Studio 54. Η limited edition σειρά της για τα Zara προέκυψε από τη στενή της συνεργασία με τη Marta Ortega, πρόεδρο της Inditex. Στόχος να απεικονίσει το αισθητικό της στίγμα, ένα εκλεκτικό και glam bohemian-chic, κατάλληλο για resort looks που δεν περνούν απαρατήρητα. Παγιέτες, κεντήματα, έντονα χρώματα, statement κοσμήματα και αξεσουάρ κατέλαβαν την δημοφιλή αλυσίδα.