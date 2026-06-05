Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του στην Αγία Παρασκευή

Τραγική τροπή λαμβάνει η υπόθεση της 44χρονης, η οποία φέρεται να έπεισε τον 36χρονο σύντροφό της να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της, πολωνικής καταγωγής και πατέρα των δίδυμων παιδιών της, στην Αγία Παρασκευή τον περασμένο Ιούλιο.

Η κρατούμενη των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ βρισκόταν στα μπάνια του σωφρονιστικού καταστήματος όπου ήταν προφυλακισμένη για τη δολοφονία στην Αγία Παρασκευή στις 4 Ιουλίου του 2025, τύλιξε γύρω από τον λαιμό της έναν αυτοσχέδιο βρόχο απο σεντόνι και πετσέτα και κρεμάστηκε. Η αυτοχειρία σημειώθηκε στις 19:50 το βράδυ της Πέμπτης (4.6.26).

Η 44χρονη, είχε προηγουμένως μιλήσει με τον δικηγόρο της κ. Αλέξανδρο Πασιατά όπου ήταν εμφανώς σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όμως τίποτα δεν προμήνυε την αποφαση που ειχε λάβει.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, η γυναίκα άφησε γράμμα στα παιδιά της αλλά και στους δικηγόρους της δίνοντάς τους οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν μετά τον θάνατό της, ενώ οι συγγενείς δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί για την τραγική αυτή η κατάληξη.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι αυτό το οποίο επηρέασε ψυχολογικά την κρατούμενη ήταν το γεγονός ότι είχε βγει βούλευμα το οποίο, όπως χαρακτηριστικά λέει και ο δικηγόρος της, επαναλάμβανε το κατηγορητήριο. Κάτι το οποίο η 44χρονη θεωρούσε ότι την αδικοί ενώ όπως σε λένε οι πληροφοριες θα κρατείτο μέχρι τις 16 Ιουλίου και στη συνέχεια, αν δε γινόταν το δικαστήριο, θα αποφυλακιζόταν.

Όμως η ίδια όπως φαίνεται δεν μπορουσε να το διαχειριστεί ψυχολογικά και ετσι χθες έγραψε με τον πιο τραγικό τρόπο το φινάλε της ζωής της μεσα στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού.

Για την υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού οικονομολόγου, κατηγορούνται η 44χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή, η οποία διώκετο για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία και για συνέργεια, ο 35χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, καθώς και άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται ότι ήταν συνεργοί στην εκτέλεση, ένας εκ των οποίων είναι 16 ετών.