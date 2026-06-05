Η ΑΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς με ισχυρή παρουσία Airbnb

Με στόχο να περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται τη φοροδιαφυγή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι φέτος το καλοκαίρι θα προχωρήσουν σε τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να αποτρέψει τα φαινόμενα παραβατικότητας.

Οι στοχευμένοι αυτοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτηδευματιών και στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων, όπου την τουριστική περίοδο, παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινούς ελέγχους σε νησιά με υψηλή επισκεψιμότητα, παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και τουρισμού που παρουσιάζουν αυξημένη οικονομική δραστηριότητα κατά τη θερινή περίοδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην έκδοση αποδείξεων, στη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA, καθώς και στη σωστή λειτουργία των ταμειακών μηχανών και των POS. Οι ελεγκτές θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις τόσο σε τουριστικούς προορισμούς όσο και σε μεγάλες πόλεις, όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά φορολογικών παραβάσεων.

Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους, καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών.

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας (33,7%) διαπιστώθηκε και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό (εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα).

Τα κριτήρια για τους ελέγχους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και θα βασίζονται σε στοιχεία ανάλυσης κινδύνου, αξιοποίηση δεδομένων από ψηφιακές πλατφόρμες και πληροφορίες που συγκεντρώνει η φορολογική διοίκηση. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτες αποκλίσεις στον τζίρο ή παρουσιάζουν φορολογική συμπεριφορά που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Αναλυτικά τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα ΑΦΜ που θα ελεγχθούν:

Χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με POS, myDATA ή τζίρο κλάδου

Συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια

Μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών

Μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ

Ασυμφωνία αγορών–πωλήσεων

Επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων

Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και

Περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα.

Παράλληλα, προβλέπονται διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα ειδικά συνεργεία ελέγχου θα κινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε δημοφιλείς προορισμούς, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων και την επιβολή προστίμων όπου απαιτείται.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει μέσω των εντατικών ελέγχων να περιορίσει τα φαινόμενα φοροδιαφυγής κατά την τουριστική περίοδο, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδακαι διασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Που θα γίνουν οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι.

Ακολουθούν οι έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο «χάρτη» των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση.

Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (my data), κλπ.