Έξυπνο online shopping: Πέρα από το σούπερ μάρκετ, πώς συγκρίνεις τιμές σε ρούχα και παπούτσια

Αλλά εδώ είναι αυτό που κανείς δεν λέει: το ίδιο branded παπούτσι, ίδιο μοντέλο, ίδιο κουτί, ίδιος κωδικός, μπορεί να κοστίζει από 45 μέχρι 68 ευρώ ανάλογα με το κατάστημα. Ένα ζευγάρι Geox που το βρίσκεις στα 52 ευρώ σε ένα e-shop, μπορεί να κοστίζει 70 σε κάποιο άλλο. Χωρίς καμία διαφορά στο προϊόν. Στο Stylino.cy βλέπουμε αυτές τις διαφορές καθημερινά. Στα ηλεκτρονικά, αυτό το ξέρουμε και το ελέγχουμε πριν κάθε αγορά. Στα ρούχα; Οι περισσότεροι αγοράζουν ακόμα στην πρώτη τιμή που βλέπουν.

Παράλληλα, οι φυσικές λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες: μόλις +0,6% το 2025, σύμφωνα με στοιχεία ΣΕΠΕΕ. Σαφώς χαμηλότερα από τον πληθωρισμό. Η μόδα μετακομίζει online, και η τάση δεν αναστρέφεται.

Σύμφωνα με την Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026 (GR.EC.A / ELTRUN), το 77,6% των Ελλήνων καταναλωτών ψωνίζει online «συχνά» ή «πολύ συχνά». Η πρώτη κατηγορία στις προτιμήσεις; Ρούχα και υποδήματα, με 75,7%, μπροστά από ξενοδοχεία, εισιτήρια και ακόμα και delivery φαγητού.

Αλλά τι γίνεται όταν η «έξυπνη αγορά» αφορά μόδα και υποδήματα, μια κατηγορία που αντιπροσωπεύει δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ελληνικό online εμπόριο; Εκεί, η σύγκριση τιμών πριν το checkout δεν είναι πολυτέλεια. Είναι, για πολλούς, η διαφορά ανάμεσα σε αγορά και αναβολή.

Η ακρίβεια άλλαξε τον τρόπο που ψωνίζουμε. Αυτό το ξέρουμε ήδη. Το 84% των καταναλωτών κυνηγάει πλέον προσφορές σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, δύο στους τρεις έχουν μειώσει τις αγορές τροφίμων, και η κυβέρνηση ετοιμάζει το PosoKanei για σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η λογική είναι απλή: αν μπορείς να δεις ποιος πουλάει φθηνότερα, γιατί να πληρώνεις παραπάνω;

Στα ηλεκτρονικά είδη, η σύγκριση είναι εύκολη: κάθε τηλεόραση έχει συγκεκριμένο μοντέλο, κάθε κινητό συγκεκριμένο κωδικό. Apples to apples. Στη μόδα, τα πράγματα ήταν πάντα πιο μπερδεμένα. Διαφορετικές φωτογραφίες, περιγραφές, ακόμα και ονομασίες για το ίδιο προϊόν.

Αλλά τα branded προϊόντα (Geox, Nike, Clarks, Camper, New Balance) είναι πανομοιότυπα σε κάθε κατάστημα. Η τεχνολογία αντιστοίχισης απλώς χρειάστηκε χρόνο να φτάσει σε αυτή την κατηγορία. Τώρα υπάρχει. Πλατφόρμες σύγκρισης τιμών ειδικά για μόδα, όπως το Stylino.cy, συγκεντρώνουν χιλιάδες προϊόντα από e-shops που στέλνουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ίδια λογική με τα Skroutz, αλλά για τη ντουλάπα σου.

Ένα μεγάλο «αλλά»: οι ψεύτικες εκπτώσεις

Θυμάσαι το Black Friday; Σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΕΕ, σχεδόν οι μισοί Έλληνες καταναλωτές αμφιβάλλουν ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Και δεν έχουν άδικο.

Φουσκωμένες «αρχικές» τιμές, countdown timers που δημιουργούν πλαστή επείγουσα ανάγκη, «τελευταία τεμάχια» που δεν είναι ποτέ τελευταία. Φέτος, η ελληνική αγορά μόδας προχώρησε μάλιστα μαζικά σε mid-season sales, κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσε καν πρακτική. Ο λόγος; Κινέζικες πλατφόρμες που δεν είναι ευπρόσδεκτες στην Ευρώπη πιέζουν τους retailers να προσφέρουν καλύτερες τιμές πιο συχνά, κάτι που κάνει τη σύγκριση ακόμα πιο κρίσιμη.

Πώς ξέρεις αν μια έκπτωση είναι αληθινή; Απλά: σύγκρινε. Αν ένα παπούτσι πωλείται στα 65 ευρώ σε τρία καταστήματα κι ένα τέταρτο γράφει «από 90, τώρα 55» — ξέρεις. Η σύγκριση τιμών δεν σε βοηθάει μόνο να βρεις φθηνότερα. Σε βοηθάει να μην σε κοροϊδέψουν.

Temu, Shein και η αναζήτηση εμπιστοσύνης

Οι κινέζικες πλατφόρμες μας έμαθαν κάτι σημαντικό: η τιμή δεν είναι τα πάντα. Ένα t-shirt στα 3 ευρώ εντυπωσιάζει, μέχρι να φτάσει σε 25 μέρες, σε λάθος μέγεθος, με πολιτική επιστροφών που κοστίζει περισσότερο από το ίδιο το προϊόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία GR.EC.A, το 55% των Ελλήνων δεν θα αγοράσει από κατάστημα που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ανεξάρτητα από την τιμή. Η νέα ζήτηση δεν είναι «το πιο φθηνό» αλλά «η καλύτερη τιμή από αξιόπιστο πωλητή». Γνωστά brands, ένα Camper αντί για ένα ανώνυμο lookalike, σωστά μεγέθη, εύκολες επιστροφές, ευρωπαϊκή προστασία καταναλωτή. Αυτό εξηγεί γιατί η επιμελημένη σύγκριση, με γνωστά brands αντί για mass marketplace, κερδίζει σταδιακά έδαφος.

Πριν πατήσεις «αγορά»

1. Σύγκρινε το ίδιο προϊόν σε τουλάχιστον 2 καταστήματα. Δεν χρειάζονται 20 λεπτά. Χρειάζονται 2. Ένας γρήγορος έλεγχος μπορεί να σου γλιτώσει 15-25 ευρώ ανά αγορά. Σε μια σεζόν ανανέωσης ντουλάπας, αυτό μεταφράζεται σε 100-200 ευρώ.

2. Πρόσθεσε τα μεταφορικά στην εξίσωση. Ένα παπούτσι στα 45 ευρώ με 8 ευρώ μεταφορικά κοστίζει τελικά 53 ευρώ. Περισσότερο από ένα στα 50 με δωρεάν αποστολή. Κοίτα πάντα την τελική τιμή.

3. Τσέκαρε την πολιτική επιστροφών πριν αγοράσεις, όχι μετά. Δωρεάν επιστροφές; Πόσες μέρες έχεις; Η ΕΕ εγγυάται 14 ημέρες για online αγορές, αλλά η διαδικασία κάθε retailer διαφέρει. Αυτά τα 2 λεπτά αποφεύγουν ώρες εκνευρισμού.

Η «έξυπνη αγορά» δεν σταματά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μόδα και υποδήματα ακολουθούν την ίδια λογική: σύγκρινε, επιβεβαίωσε, αγόρασε σωστά. Ο Έλληνας καταναλωτής του 2026 το κάνει ήδη στα ηλεκτρονικά, στα αεροπορικά, στα ξενοδοχεία, στα ενοίκια αυτοκινήτων. Η ντουλάπα ήταν η τελευταία κατηγορία που έμενε εκτός. Αυτό αλλάζει.