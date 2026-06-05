Κολύμβηση ή τρέξιμο; Ποια άσκηση δυναμώνει περισσότερο την καρδιά

Μελέτη που εφαρμόστηκε σε ζωικό μοντέλο από ερευνητές του Federal University of São Pauloέδειξε ότι η κολύμβηση υπερτερεί του τρεξίματος στην ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας.

Η έρευνα εστίασε στο πώς διαφορετικές μορφές αερόβιας άσκησης επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργικότητα της καρδιάς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κολύμβηση προσφέρει πιο έντονες προσαρμογές στο μυοκάρδιο.

Μηχανισμοί δράσης και μοριακές προσαρμογές

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας Andrey Jorge Serra,καθηγητής στο Federal University of São Paulo και συντονιστής της μελέτης, «η κολύμβηση και το τρέξιμο είναι δύο εξαιρετικοί τρόποι για τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής υγείας και την προστασία του καρδιακού μυός, όμως θέλαμε να εξετάσουμε αν ο ένας μπορεί να είναι ακόμη πιο ωφέλιμος από τον άλλον. Διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που και οι δύο αυξάνουν τη χωρητικότητα της αναπνοής, η κολύμβηση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας λειτουργικές και μοριακές προσαρμογές που κάνουν την καρδιά πιο ισχυρή και πιο αποδοτική».

Ωστόσο, η κολύμβηση φαίνεται να ενεργοποιεί επιπλέον μοριακούς μηχανισμούς, κυρίως μέσω της ρύθμισης των microRNAs, τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη των καρδιακών κυττάρων, τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων και την προστασία από κυτταρική βλάβη.

Πειραματικός σχεδιασμός και βασικά ευρήματα

Ο Serra αναφέρει χαρακτηριστικά, «αν και προηγούμενες μελέτες είχαν εξετάσει γενικά την επίδραση της αερόβιας άσκησης στην έκφραση των microRNAs, δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για το τι συμβαίνει όταν συγκρίνονται απευθείας η κολύμβηση και το τρέξιμο στο ίδιο πειραματικό πλαίσιο. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, αναδεικνύει ότι οι δύο αυτές μορφές άσκησης διαφέρουν ως προς τις επιδράσεις τους στην καρδιά».

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, πραγματοποιήθηκε σε πειραματόζωα τα οποία ακολούθησαν πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων με καθημερινή άσκηση. Τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: κολύμβησης, τρεξίματος και αδράνειας.

Παρότι και οι δύο μορφές άσκησης βελτίωσαν τη φυσική κατάσταση σε παρόμοιο βαθμό, μόνο η κολύμβηση προκάλεσε σημαντικές δομικές αλλαγές στην καρδιά, όπως αύξηση της καρδιακής μάζας και της αριστερής κοιλίας.

Κλινική σημασία και συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τρέξιμο και κολύμβηση δεν είναι ισοδύναμα ως προς τις επιδράσεις τους στην καρδιά. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η κολύμβηση μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις καρδιακής αποκατάστασης ή ενίσχυσης του μυοκαρδίου, αν και η επιλογή άσκησης παραμένει εξατομικευμένη και εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε ατόμου.

πηγή ygeiamou.gr