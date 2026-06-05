Φυλακές Αγίου Στεφάνου: 8ος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες

Νέος θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεβάζοντας τον αριθμό των απωλειών σε οκτώ μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο άλλου κρατουμένου, ο οποίος είχε καταγραφεί το βράδυ της Δευτέρας, εντείνοντας την ανησυχία γύρω από την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές.