Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική: Τα θέματα που έπεσαν σήμερα (5/6) στις Πανελλαδικές 2026 στα ΓΕΛ

Τα θέματα που έπεσαν στην Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τα θέματα που έπεσαν στη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας).

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στα Λατινικά , για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων που μέσω των Πανελληνίων, διεκδικούν μία θέση στις σχολές τις επιθυμίας τους.

Στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, δηλαδή στα μαθήματα προσανατολισμού, εξετάζονται σήμερα, Παρασκευή (05.06.2026), οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, για τις Πανελλήνιες 2026 .

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις του τη Δευτέρα (08.06.2026), δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Στο μεταξύ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έδωσαν την Πέμπτη ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Δείτε τα θέματα εδώ.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

