Αφράτο και φουσκωμένο κέικ: Τα βήματα για τέλειο αποτέλεσμα

Το σπιτικό αφράτο κέικ είναι από τα γλυκά που δεν θέλουμε να λείπει ποτέ από το σπίτι.

Αποτελεί ιδανικό συνοδευτικό για το γάλα των παιδιών και τον απογευματινό καφέ μας, αλλά και πρακτική επιλογή για το ταπεράκι του σχολείου ή του γραφείου. Και μπορεί να μοιάζει εύκολη η παρασκευή του, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που ξεφουσκώνει αφού το βγάλουμε από το φούρνο, απογοητεύοντάς μας.

Στο ερώτημα «πώς δεν θα ξεφουσκώσει το κέικ;» η απάντηση δεν είναι μία, καθώς υπάρχουν αρκετά μικρά «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζουμε για να πετύχουμε το σωστό ψήσιμο.

Η προετοιμασία για ένα αφράτο κέικ

Η θερμοκρασία, τόσο των υλικών όσο και του φούρνου, παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Πριν ξεκινήσουμε την παρασκευή του κέικ, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα υλικά βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου. Διαφορετικά, αν είναι παγωμένα, δεν θα αναμειχθούν σωστά. Ειδικά το βούτυρο, όταν είναι κρύο, δεν αφρατεύει επαρκώς κατά το χτύπημα με τη ζάχαρη, με αποτέλεσμα το μείγμα να μη διογκωθεί σωστά στο ψήσιμο.

Εξίσου βασικό είναι και το κοσκίνισμα. Το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ ή και η σόδα πρέπει να κοσκινίζονται πριν αναμειχθούν με τα υγρά υλικά.

Το σωστό ψήσιμο για να μην ξεφουσκώσει το κέικ μας

Το κέικ ψήνεται στη μεσαία σχάρα του φούρνου, κατά προτίμηση στον αέρα, εφόσον το προβλέπει η συνταγή. Πριν μπει στο φούρνο, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί πλήρης προθέρμανση. Επιπλέον, επειδή το σωστό ψήσιμο απαιτεί σταθερή θερμοκρασία, καλό είναι να αποφεύγεται το συχνό άνοιγμα της πόρτας του φούρνου.

Ο έλεγχος για το αν είναι έτοιμο το κέικ γίνεται αφού συμπληρωθεί ο ενδεδειγμένος χρόνος ψησίματος. Πώς το ελέγχουμε; Βυθίζουμε τη λάμα ενός μαχαιριού στο κέντρο του κέικ. Αν βγει καθαρή, τότε είναι έτοιμο. Αν βγει με υπολείμματα υγρού μείγματος, χρειάζεται επιπλέον χρόνο στον φούρνο.

Το ξεφορμάρισμα

Το κέικ ξεφορμάρεται αφού κρυώσει πλήρως και τοποθετείται πάντα επάνω σε σχάρα, ώστε να μην εγκλωβιστεί υγρασία.

πηγή cantina.protothema.gr