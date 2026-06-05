Ο Δήμος Πατρέων τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 σειρά δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, άθλησης και επαφής με τη φύση στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων και στην Πλαζ Αγυιάς.

Οι δράσεις αναδεικνύουν τη φιλοσοφία του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων, που συνδέει τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη σωματική άσκηση και τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της πόλης.

Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου

09.00 – 11.00

«Το κουδούνι χτυπάει... στη Φύση»Τελετή «αποφύτησης» με συνεργατικά και περιβαλλοντικά παιχνίδια, εμπνευσμένα από τη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αρβύθου.

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αβύθου θα συμμετάσχουν στην τελετή ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το κουδούνι χτυπάει στη Φύση», το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων και έφερε τη μάθηση έξω από τη σχολική αίθουσα, αναδεικνύοντας τη φύση ως πεδίο γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας.



09.00 – 11.00

«Σφαιρική» Θεραπευτική Γυμναστική και περιβαλλοντικά παιχνίδια

Τα μέλη του τμήματος «Άθληση στη Φύση» του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα θεραπευτικής γυμναστικής με τη χρήση μπαλών, συνδυάζοντας ήπια άσκηση, κινητικότητα, ισορροπία και ευεξία στο φυσικό περιβάλλον της Πλαζ Αγυιάς.

Η δράση συνοδεύεται από περιβαλλοντικά παιχνίδια και δραστηριότητες που ενισχύουν τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, αναδεικνύοντας την άσκηση ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής αλλά και ως αφορμή για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το τμήμα «Άθληση στη Φύση» λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αναπτύσσει δράσεις όπως θεραπευτική γυμναστική, πεζοπορίες, χειμερινή κολύμβηση, δραστηριότητες υπαίθριας άθλησης και εθελοντικές παρεμβάσεις σε φυσικούς χώρους της πόλης.



Σάββατο 6 Ιουνίου

10.00 – 11.00

Ανοιχτό μάθημα υδρογυμναστικής



Στην παραλία της Πλαζ Αγυιάς (ανάμεσα στους δύο ναυαγωσωστικούς πύργους στη μεγάλη πλευρά) θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό μάθημα υδρογυμναστικής από το τμήμα «Άθληση στη Φύση» και την υεπύθυνη δημοτική υπάλληλο, Γιώτα Φουράκη, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα όλοι οι ενήλικες πολίτες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα οφέλη της άσκησης στο νερό, μιας δραστηριότητας που συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης με χαμηλή επιβάρυνση των αρθρώσεων, ενώ παράλληλα αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον της παραλίας ως χώρο άθλησης και ευεξίας.

Οι δράσεις του διημέρου αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος όχι μόνο ως οικολογική υποχρέωση, αλλά και ως αναγκαία προϋπόθεση για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Δήμος Πατρέων καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις δράσεις και να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μέσα από το παιχνίδι, την άθληση και την ουσιαστική επαφή με τη φύση.



Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.