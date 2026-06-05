Πάτρα: Με αγιόκλημα και γιασεμί- Ποιοι προτιμούν τον θερινό κινηματογράφο και τι άλλαξε μετά την καραντίνα στο κοινό του μοναδικού θερινού στο Ρίο

Τι κι αν η Πάτρα κάποτε διέθετε δεκάδες θερινά σινεμά στην «καρδιά» της αλλά και στα περίχωρα, από το 2010 δεν διαθέτει ούτε ένα τέτοιο χώρο, μετά τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης όπου λειτουργούσε το ΑΕΛΩ.

Ωστόσο εξακολουθεί να διαθέτει θερινό κινηματογράφο στο Ρίο, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ενός ποικίλου κοινού, το οποίο «χαρτογραφούμε» με τη βοήθεια του υπευθύνου του σινεμά, Παναγιώτη Κοτσάφτη. Η οικόγένειά του έχει μακρά διαδρομή στο χώρο του κινηματογράφου στην Πάτρα, τόσο του θερινού όσο και του χειμερινού.

Πότε ξεκίνησαν τα θερινά σινεμά στη χώρα

Οι περισσότερες αναφορές συγκλίνουν ότι η αρχή του θερινού κινηματογράφου στην Ελλάδα τοποθετείται το καλοκαίρι του 1900, όταν άρχισαν οι πρώτες συστηματικές υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές, σε ανοικτούς χώρους, συνήθως σε πλατείες

Ο σκηνοθέτης Νίκος Θεοδοσίου στο βιβλίο του «Στα παλιά τα σινεμά» αναφέρει πως ο κινηματογράφος στην Ελλάδα ήρθε μαζί με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό κόσμο, το 1896. Το 1904 στο Σύνταγμα προβάλλεται το «Ταξίδι στη σελήνη» του Ζωρζ Μελιές και ανοίγει και ο κινηματογράφος του Ζαππείου. Την επόμενη χρονιά προστίθεται η «Δεξαμενή».

Το κοινό του θερινού σινεμά σήμερα και η διαφοροποίηση μετά την καραντίνα

Το κοινό του θερινού σινεμά διαφοροποιείται εν μέρει, σε σχέση με αυτό που παρακολουθεί κινηματογράφο σε κλειστές αίθουσες τον χειμώνα, ενώ μεταβολή υπήρξε και στο κοινό του θερινού κινηματογράφου μετά τον κορωνοϊό.

Όπως παρατηρεί ο Παναγιώτης Κοτσάφτης, «τα τελευταία χρόνια και μετά τον covid έχει αρχίσει να έρχεται και νέος κόσμος και να βάζει το θερινό σινεμά στον τρόπο ζωής τους και στη βόλτα του το καλοκαίρι, είτε μιλάμε για εφήβους είτε για παδιά. Δόθηκε ένα κίνητρο για να το γνωρίσουν γιατί άργησαν να λειτουργήσουν οι κλειστές αίθουσες, οπότε το ανακάλυψαν και το βρήκαν ως διέξοδο».

Πέραν τούτου το κοινό διαμορφώνεται ηλικιακά ανάλογα και με την ταινία.

«Υπάρχουν φιλμ που προσεγγίζουν πολύ τη νεολαία, άλλα που μοιραία θα έχουμε μεγαλύτερο κόσμο, θα είναι ταινίες πέρα από τις παιδικές όπου θα έρθουν παιδιά και οικογένειες, που θα προσελκύσουν φοιτητές, οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ποικιλία».

Την ίδια ώρα το κοινό είναι μεικτό ως προς το άνδρες- γυναίκες.

«Σε μια περιπέτεια θα έρθει περισσότερο ανδρικό κοινό, υπάρχουν και οι ταινίες που θα προσελκύσουν εντονότερα το γυναικείο κοινό».

Κοινό θερινού σινεμά και χειμερινού

«Είναι διαφορετική η αντίληψη και η συμπεριφορά του κόσμου τον χειμώνα, σε σχέση με το καλοκαίρι. Το θερινό είναι και η βόλτα του. Τον χειμώνα ψάχνει μια αφορμή να μαζευτεί, να κλειστεί σπίτι οπότε εκεί αναζητά σίγουρα άλλου είδους ταινίες, που θα τον βγάλουν από το σπίτι. Το κοινό στο Πάνθεον είναι διαφορετικό, πιο σινεφίλ ίσως».

Ποιες ταινίες προτιμά το καλοκαίρι το κοινό

Το καλοκαίρι είναι πιο ελκυστικές οι κωμωδίες, όπως και μια ταινία περιπέτειας.

«Το καλοκαίρι ο κόσμος θέλει κάτι πιο ανάλαφρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν προβληθεί μια πιο “βαριά” ταινία δεν θα την παρακολουθήσουν».