Πάτρα: Εκτός λειτουργίας φανάρια στην Ακτή Δυμαίων

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από τις πρωινές ώρες στη διασταύρωση των οδών Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα, καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται από τα πλέον πολυσύχναστα του οδικού δικτύου της πόλης, με αποτέλεσμα η βλάβη να δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων και κυκλοφοριακή αναστάτωση.

Οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να τηρούν πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας προκειμένου να αναλάβουν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.