Αλέξανδρος Τσουβέλας για τη σύντροφό του: «Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε»

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι» σχολίασε ο γνωστός κωμικός
Για την σχέση του και τις επιτυχίες που έχει κάνει στα social media, το YouTube και στις stand up σκηνές, μίλησε ανοιχτά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
Ο γνωστός κωμικός βρέθηκε καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω», τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (04.06.2026), αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του, με το κοινό. Σε ερώτηση που του έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου για την σχέση του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε πως μάλλον ο λόγος που δεν έχουν παντρευτεί μετά από 13 χρόνια σχέσης, είναι για να μην χωρίσουν.
Για την πολιτική ορθότητα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε πως μπορεί να συνυπάρχει με την κωμωδία και πως ο κάθε κωμικός πρέπει να συμβαδίζει με την εποχή.
«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το “Τότε και Τώρα” που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο Τότε περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά. Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δεν γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση», ανέφερε αρχικά.
«Έχω ανησυχία μην φύγει κάποια λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω και, όταν μου φεύγει, κάνω “πω πω, τώρα τι είπα, κάποιος το έχει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel αλλά δεν το εννοούσα”. Γελάνε πάλι και μ’ αυτό οπότε το μαζεύω. Γίνομαι δηλαδή δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά γιατί ζω από αυτή τη δουλειά και είμαστε και απροστάτευτοι» συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη συνέχεια.
Για τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, ο κωμικός ανέφερε: «Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Δεν υπάρχουν αξιώματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλώνει πολλά πράγματα ο γάμος. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε. Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Γίνεται έξαλλη», κατέληξε.
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