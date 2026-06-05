Αλέξανδρος Τσουβέλας για τη σύντροφό του: «Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε»

Για την σχέση του και τις επιτυχίες που έχει κάνει στα social media, το YouTube και στις stand up σκηνές, μίλησε ανοιχτά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο γνωστός κωμικός βρέθηκε καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω», τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (04.06.2026), αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του, με το κοινό. Σε ερώτηση που του έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου για την σχέση του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε πως μάλλον ο λόγος που δεν έχουν παντρευτεί μετά από 13 χρόνια σχέσης, είναι για να μην χωρίσουν.

Για την πολιτική ορθότητα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε πως μπορεί να συνυπάρχει με την κωμωδία και πως ο κάθε κωμικός πρέπει να συμβαδίζει με την εποχή.

«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το “Τότε και Τώρα” που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο Τότε περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά. Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δεν γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση», ανέφερε αρχικά.