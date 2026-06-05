Ο Ανδρουλάκης παρουσιάζει την «ομάδα κρούσης» ενόψει εκλογών

Τη δική του task force θα ανακοινώσει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται να δώσει το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα στο εξής.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την «ομάδα κρούσης» του στον δρόμο προς τις εκλογές.

Στο πεδίο των Οικονομικών κομβικό ρόλο αναμένεται να αναλάβει ο Παύλος Γερουλάνος, πλαισιωμένος πάντως και από άλλα στελέχη που θα αναλάβουν επιμέρους τομείς όπως η Ανάπτυξη, η Παραγωγική Ανασυγκρότηση κ.ο.κ. Αντιστοίχως, την Εξωτερική Πολιτική φέρεται να αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μάντζος (που πάντως σήμερα θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας), την Παιδεία ο Στέφανος Παραστατίδης κ.ο.κ.

Στο πεδίο του Κοινωνικού Κράτους και ιδιαίτερα στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς, έναν τομέα που έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κεντρικό ρόλο θα παίξουν η βουλευτής του κόμματος Ευαγγελία Λιακούλη και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, ενώ την ομάδα στελεχών που θα πλαισιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στον δρόμο προς τις κάλπες, θα συμπληρώνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, από την Μιλένα Αποστολάκη και την Άννα Διαμαντοπούλου, ως τον Μιχάλη Κατρίνη, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τη Νάντια Γιαννακοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Θανάση Γλαβίνα κ.α.

Η ομάδα αυτή, μοιραία θα αναλάβει και το μεγαλύτερο βάρος στη δουλειά που έχει να κάνει στο εξής το κόμμα, μεταφέροντας το πρόγραμμα και τις επιμέρους προτάσεις του σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην κυβερνησιμότητα που θα πρέπει να εμπνέει στο εξής το ΠΑΣΟΚ.