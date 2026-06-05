Πάτρα και Δυτική Αχαΐα: Οι παραλίες που κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση στις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ

Μόλις 1 στις 2 παραλίες περνά το «τεστ» καταλληλότητας για κολύμβηση

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που προκύπτει για την ποιότητα των νερών κολύμβησης κατά μήκος του Κορινθιακού κόλπου και της ευρύτερης παράκτιας διαδρομής έως την Πάτρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών που πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) στις 11 Μαΐου 2026. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 49 διαφορετικά σημεία της ακτογραμμής και βασίστηκαν σε μικροβιολογικές αναλύσεις για την παρουσία E. coli και εντερόκοκκων, δύο βασικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Από το σύνολο των σημείων που εξετάστηκαν, τα 27 κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση από λουόμενους, ενώ τα υπόλοιπα 22 δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στον ανατολικό Κορινθιακό. Στις περιοχές του Βραχατίου και του Κιάτου καταγράφηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιητικές μετρήσεις, γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό πολλών σημείων ως κατάλληλων για κολύμβηση. Αντίθετα, στην Κόρινθο και το Λεχαίο εντοπίστηκαν αυξημένα μικροβιακά φορτία, με αποτέλεσμα αρκετές παραλίες να καταταχθούν στις προβληματικές. Στη ζώνη που εκτείνεται από το Διμηνιό έως το Ξυλόκαστρο, τα αποτελέσματα εμφανίζονται μεταβαλλόμενα. Σε ορισμένες παραλίες οι μετρήσεις παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων, ενώ σε άλλες καταγράφηκαν υπερβάσεις, κυρίως κοντά σε εκβολές χειμάρρων και σημεία όπου παρατηρούνται ανθρώπινες παρεμβάσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι ακτές από το Δερβένι έως τα Σελιανίτικα, όπου η πλειονότητα των δειγμάτων έδειξε χαμηλά επίπεδα μικροβιακής επιβάρυνσης και συνεπώς καταλληλότητα για κολύμβηση.

Οι παραλίες της Αχαΐας

Στο Ρίο η πιο επιβαρυμένη θάλασσα Στον αντίποδα, η περιοχή από το Ρίο έως το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας αναδείχθηκε ως η πλέον επιβαρυμένη της έρευνας. Σε αρκετά σημεία καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δεικτών, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ακατάλληλα για λουόμενους. Οι υψηλότερες τιμές εντοπίστηκαν κυρίως σε αστικές ακτές και σε περιοχές που επηρεάζονται από εκροές και άλλες πηγές επιβάρυνσης.

Παραλίες της Πάτρας: Πέντε σημεία με αρνητική αξιολόγηση από το ΠΑΚΟΕ * Ρίο-Αντίρριο. Παραλία Ακταίου.

Τέρμα δεξιά. * Πάτρα. Πατραϊκός κόλπος

Παραλία . * Πάτρα. Πατραϊκός κόλπος. Παραλία .

τέρμα αριστερά. * Πάτρα. Πατραϊκός κόλπος Παραλία.

(Αγωγοί)

Παρά τα προβλήματα που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές, τα συνολικά στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερο από το μισό των σημείων που ελέγχθηκαν πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή κολύμβηση. Ωστόσο, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των παράκτιων υδάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις.