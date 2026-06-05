Νεκρός ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του

Όταν έφτασαν, οι αστυνομικοί στο σημείο που τους υπέδειξε ο άνδρας ανακάλυψαν τον 81χρονο Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή ενός σπιτιού, με τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο ηθοποιός ήταν μαχαιρωμένος πολλές φορές στο στήθος.

Η δολοφονία στο Λος Άντζελες ανακαλύφθηκε αφού ένας άνδρας κάλεσε την αστυνομία το πρωί της Τετάρτης και είπε «είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Θύμα δολοφονίας από τον γιο της συντρόφου του έπεσε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε ταινίες όπως «Jumanji», «Top Gun: Maverick» και «Taps».

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Λίγη ώρα αργότερα ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αυτός ήταν ο άνδρας που αναζητούσαν. Ο Γκλέντχιλ είναι ο γιος της συντρόφου του Χάντι με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ζούσε με τη μητέρα του.

Ο Γκλέντχιλ, ο οποίος καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας να κινείται κοντά στο σπίτι του Χάρντι μετά τη δολοφονία, συνελήφθη για φόνο και η εγγύησή του έχει οριστεί στα 2.000.000 δολάρια.

Ωστόσο το κίνητρο για την δολοφονία δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Η καριέρα του Χάντι ξεκίνησε τη δεκαετία του '70, με τον πιο πρόσφατο ρόλο του να είναι στην ταινία «Top Gun: Maverick», όπου υποδύθηκε έναν μπάρμαν ονόματι Τζίμι. Έπαιξε επίσης έναν ρόλο στο «Jumanji», την κλασική ταινία του 1995 με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς. Είχε επίσης εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως οι "The West Wing", "9-1-1", "NCIS: Los Angeles", "CSI: NY", "The Young and The Restless", "Castle", "Criminal Minds", "Cold Case", "Without a Trace", "ER", "The X-Files" και "Mulaney".