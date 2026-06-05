Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από μια σειρά συζητήσεων κατέληξε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την κρίσιμη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει για νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος τον νυν αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, η εκλογή του οποίου θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ την ερχόμενη Τετάρτη.

Μετά την τυπική εκλογή του στα νέα του καθήκοντα το απόγευμα της Τετάρτης θα αποχωρήσει από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Κατά συνέπεια την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς ούτως ή άλλως πρέπει να οριστεί διάδοχος του Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ με επιστροφή στην κυβέρνηση-σε θέση υφυπουργού Εξωτερικών-φλερτάρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, του οποίου η εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ βαίνει προς αρχειοθέτηση με βάση την εισαγγελική διάταξη.