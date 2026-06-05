Νέο «χαστούκι» σε Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων - Εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία

Συνεχίζονται τα «χαστούκια» της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά για βοήθεια που αφορά στην Ουκρανία.

Μετά λοιπόν τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η ψηφοφορία είχε αρκετές εντάσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και εσωτερικές διαφορές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που έχει το όνομα Ukraine Support Act το οποίο εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του.

Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως σημάδι ότι αρχίζουν να εμφανίζονται διαφοροποιήσεις στην έως πρόσφατα σχεδόν ομοιόμορφη στάση των Ρεπουμπλικάνων απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς και ως ένδειξη ευρύτερης πολιτικής αποστασιοποίησης από την ηγεσία του κόμματος και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η περαιτέρω πορεία του παραμένει αβέβαιη. Για να αποκτήσει ισχύ νόμου, πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία, όπου η Ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει μέχρι στιγμής προωθήσει ανάλογες ψηφοφορίες για κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, αναμένοντας τη στάση του Λευκού Οίκου.

Ακόμη κι αν λάβει την έγκριση της Γερουσίας, δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπο με βέτο από τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το πακέτο προβλέπει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε άμεση οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισ. δολάρια σε δάνεια για την ανασυγκρότηση της χώρας. Επιπλέον, περιλαμβάνει αυστηρότερες κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, με στόχο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τον ενεργειακό τομέα, τις εξορυκτικές δραστηριότητες και Ρώσους κρατικούς αξιωματούχους.

Η ψηφοφορία υπογραμμίζει τη διαρκή πολιτική διαμάχη στις ΗΠΑ σχετικά με τον ρόλο της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει απέναντι στη Μόσχα.