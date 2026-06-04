Μενίδι: Η 3χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της- 48 ώρες μετά το τροχαίο, κανείς δεν την έχει επισκεφθεί

Ούτε οι γονείς της ούτε κάποιος άλλος συγγενής έχει ενδιαφερθεί για την τρίχρονη που τραυματίστηκε στο Μενίδι και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων.

Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όταν έναν αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, την παρέσυρε.

Από το βράδυ της Τρίτης (02/06) που σημειώθηκε το τροχαίο, μέχρι και τώρα (04/06), ένα 48ωρο μετά, κανένας δεν έχει πάει στο νοσοκομείο να επισκεφθεί την 3χρονη και να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της.

Μετά το τροχαίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Anti1, οι Αρχές εντόπισαν τον οδηγό του οχήματος και τον πήγαν για εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία για την υπόθεση χωρίς να έχουν εμφανιστεί οι γονείς της ή κάποιος άλλος συγγενής.

Η τρίχρονη, όταν συνέβη το τροχαίο ήταν μόνο του στην οδό 40 Μαρτύρων στην συνοικία Αυλίζα στο Μενίδι.

Αιχμές από το Χαμόγελο του Παιδιού

Αιχμές άφησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφορικά με τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου παιδιού στο Μενίδι, την, Τρίτη (02/06). Η τρίχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο έβγαινε από πάρκινγκ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της και την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός γνωστοποίησε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024, είχε γίνει ανώνυμη αναφορά βάση της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε πως επειδή η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη, την προώθησε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», επίσης, σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού



Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Νοσοκομείο), έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει την 3χρονη μικρούλα και την οικογένειά της.

Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 Δίπλα σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο.